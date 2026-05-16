مونديال 2026: إيران تُقيم معسكرا إعداديا في تركيا قبل التوجه إلى الولايات المتحدة

سيُجري المنتخب الإيراني لكرة القدم معسكرًا إعداديًا في تركيا، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026، التي تنطلق الشهر المقبل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة.

وأوضح موقع "فوتبول 360" أن "المرحلة المقبلة من تحضيرات المنتخب الوطني ستُقام في أنطاليا بتركيا"، مشيرًا إلى أن المنتخب سيتوجه بعد ذلك إلى ولاية أريزونا، جنوب غرب الولايات المتحدة، لمواصلة استعداداته.

وفي أنطاليا، يأمل "تيم ملّي" خوض مباراتين وديتين، رغم أن مواجهة واحدة فقط أمام غامبيا، في 29 أيار/مايو، تم تأكيدها حتى الآن، وفق ما قال سام مهدي زاده، وكيل المباريات الإيراني-الكندي، ورئيس شركة متخصصة في تنظيم المباريات الودية التي يشارك فيها المنتخب الإيراني.

وكان المنتخب قد أجرى معسكرًا سابقًا في المنتجع الساحلي التركي، في آذار/مارس.

ولم يُعرف بعد الموعد الدقيق لمغادرة الإيرانيين إلى تركيا. كما يُفترض أن يستغل اللاعبون وجودهم في هذا البلد لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، في ظل النزاع القائم بين طهران وواشنطن.

وبحسب موقع "ورزش3" الرياضي الإيراني، من المتوقع أن يغادر المنتخب إيران، السبت.

وتأتي هذه المعلومات غداة تصريحات رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، الذي أكد أن أي تأشيرة لم تُمنح بعد لـ"تيم ملي" لدخول الولايات المتحدة، في إطار المونديال، الممتد بين 11 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو.

ومن المرتقب أن يلتقي تاج برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، في وقت تسعى فيه طهران للحصول على ضمانات لمنتخبها بشأن الإقامة في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "إيرنا" عن رئيس الاتحاد الإيراني قوله أيضًا إن اللاعبين سيخضعون لإجراء أخذ بصمات الأصابع ضمن مسار طلب التأشيرة، معربًا، في الوقت نفسه، عن رغبته في تفادي تنقل يتجاوز 450 كيلومترًا بين أنطاليا وأنقرة لهذا الغرض.

وسيُقيم المنتخب الإيراني معسكره الأساسي في مدينة توكسون بولاية أريزونا، على أن يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا، في لوس أنجليس، في 15 حزيران/يونيو، قبل أن يلاقي بلجيكا في المدينة ذاتها، ثم مصر في سياتل، ضمن منافسات المجموعة السابعة.