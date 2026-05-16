نوير يحسم مصيره مع بايرن ميونخ

مدد الحارس الدولي السابق المخضرم مانويل نوير عقده مع بايرن ميونخ بطل ألمانيا، لمدة عام إضافي حتى 2027، وفق ما أعلن الجمعة بطل الدوري الألماني.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد الحارس البالغ 40 عاما في 30 حزيران/ يونيو هذا العام، لكنه طالب النادي بالمزيد من الوقت للتفكير بعد إصابتين بتمزق عضلي في شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس.

وقال نوير الذي سيبقى في ميونخ للعام السادس عشر تواليا "كان قرارا واضحا بعد التفكير مليا".

وأضاف "جميع الشروط متوفرة هنا: مع هذا الفريق، نستطيع الفوز على أي منافس".

ويُعتبر نوير من بين أفضل حراس المرمى في مركزه عبر التاريخ، وقد حلّ ثالثا في جائزة الكرة الذهبية عام 2014 خلف النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، وهي المرة الأخيرة التي يصل فيها حارس مرمى إلى المراكز الثلاثة الأولى.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نوير سيلعب عددا أقل من المباريات في موسم 2026-2027، وذلك لتسهيل الانتقال السلس للحارس الاحتياطي الشاب يوناس أوربيغ (22 عاما) القادم من كولن في كانون الثاني/ يناير 2025.

كما مدد بايرن الذي احتفظ بلقبه بطلا للدوري للموسم الثاني تواليا عقد الحارس الثالث سفين أولرايش (37 عاما) لموسم إضافي.

وبعد فوزه بكأس العالم 2014 مع ألمانيا، استمر نوير مع بايرن بعد اعتزاله دوليا في عام 2024، حيث خاض 124 مباراة دولية مع أبطال العالم أربع مرات.

وحظي المخضرم بإشادة واسعة لأدائه في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها بايرن على ريال مدريد الإسباني خارج أرضه، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة من الاتحاد الأوروبي "يويفا" لكرة القدم.

أعادت عروضه إشعال التكهنات حول عودته إلى المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف، على الرغم من أن نوير أنهى مسيرته الدولية بعد أمم أوروبا 2024.

ووفقا لعدد من وسائل إعلام محلية، فإن اسم نوير مدرج في قائمة أولية تضم 55 اسما قدمتها كل منتخبات وطنية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي يمكن للمدربين اختيار بدلاء محتملين منها في اللحظات الأخيرة.

وحقق نوير مسيرة كروية لامعة مع بايرن منذ انضمامه إليه قادما من ناديه الأم شالكه عام 2011. فإلى جانب لقبين في دوري أبطال أوروبا (2013 و2020)، فاز بلقب الدوري الألماني 13 مرة، وهو رقم قياسي، متساويا مع زميله السابق توماس مولر.

لم يفشل نوير في الفوز بلقب الدوري الألماني إلا مرتين منذ وصوله إلى بافاريا، في موسمي 2011-2012، وهو موسمه الأول، وفي 2023-2024.

كما فاز نوير بكأس ألمانيا ست مرات خلال مسيرته الكروية، خمس منها مع بايرن ومرة واحدة مع شالكه. بإمكانه رفع الكأس للمرة السابعة الأسبوع المقبل عندما يخوض المباراة النهائية أمام شتوتغارت في 23 الشهر الحالي.