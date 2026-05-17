اتحاد الجزائر يتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد لقاء مثير مع الزمالك

تُوّج فريق اتحاد العاصمة بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حسم النهائي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت على ملعب القاهرة الدولي.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز الزمالك بهدف دون رد حمل توقيع الفلسطيني عدي الدباغ من ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة السابعة، ليعادل الفريق المصري نتيجة الذهاب التي انتهت لصالح اتحاد العاصمة بالنتيجة ذاتها، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق الجزائري.

وشهدت المباراة أفضلية هجومية للزمالك في بدايتها وسط حضور جماهيري كبير، فيما حاول اتحاد العاصمة العودة تدريجياً إلى أجواء اللقاء عبر عدة محاولات أبرزها عن طريق أحمد خالدي وإسلام مريلي، لكن الدفاع المصري والحارس محمد عواد حافظا على النتيجة.

وفي الشوط الثاني فرض الفريق الجزائري ضغطاً متواصلاً بحثاً عن هدف التعادل، مقابل اعتماد الزمالك على الهجمات المرتدة، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لاتحاد العاصمة.

وبهذا التتويج، رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى لقبين في البطولة القارية، معادلاً أندية الزمالك والرجاء المغربي والنجم الساحلي ومازيمبي، فيما سيحصل الفريق الجزائري على جائزة مالية قدرها أربعة ملايين دولار مقابل مليوني دولار للوصيف الزمالك.