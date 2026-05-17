تشلسي يقترب من التعاقد مع شابي ألونسو لقيادة الفريق حتى 2030

اقترب تشلسي من التعاقد مع المدرب الإسباني شابي ألونسو بعقد يمتد حتى عام 2030، وفقا لتقارير بريطانية، وذلك في إطار سعي النادي لإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب للآمال.

بات الإسباني شابي ألونسو على أعتاب تولي تدريب تشلسي، بعدما كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أمس السبت، عن توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بتوقيع عقد يمتد لأربعة أعوام.

وذكرت وسائل إعلام من بينها "سكاي سبورتس" و"بي بي سي" أن النادي اللندني يستعد للإعلان رسميا عن التعاقد مع ألونسو خلال الساعات المقبلة، ليقود الفريق حتى عام 2030.

ويأتي توجه تشلسي نحو ألونسو بعد سلسلة تغييرات فنية شهدها الفريق هذا الموسم، إذ انفصل عن الإيطالي إنتسو ماريسكا مطلع العام الحالي، ثم عن الإنجليزي ليام روسينيور في نيسان/ أبريل، بينما تولى كالوم ماكفارلين المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وكان ألونسو، البالغ من العمر 44 عاما، قد غادر تدريب ريال مدريد في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد فترة قصيرة قضاها مع النادي الملكي.

ويصل المدرب الإسباني إلى تشلسي بسجل لافت، بعدما صنع إنجازا تاريخيا مع باير ليفركوزن بقيادته إلى أول لقب في الدوري الألماني موسم 2023-2024 دون أي خسارة، إضافة إلى إحراز كأس ألمانيا وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي.

ويأمل تشلسي أن تسهم خبرة ألونسو في إعادة الفريق إلى الواجهة، خاصة بعد خسارته نهائي كأس إنجلترا أمام مانشستر سيتي، واحتلاله المركز التاسع في الدوري الممتاز قبل جولتين من النهاية.