مورينيو يعترف باتصالات بين وكيله وريال مدريد وسط أنباء عن عودته

أقرّ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بوجود اتصالات بين وكيل أعماله ونادي ريال مدريد، في ظل تزايد التقارير التي تتحدث عن قرب عودته لتدريب الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

وقال مورينيو، خلال مؤتمر صحافي عقب فوز فريقه بنفيكا على إستوريل في الدوري البرتغالي، إنه لم يتواصل بشكل مباشر مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس أو مع إدارة النادي، لكنه أكد وجود محادثات بين النادي ووكيله خورخي منديش.

وأضاف المدرب البرتغالي أنه سيحسم مستقبله خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عرض تجديد عقده مع بنفيكا لا يزال مطروحا على الطاولة.

وتحدثت تقارير صحافية إسبانية عن اتفاق شفهي بين ريال مدريد ومورينيو، وسط توقعات بالإعلان عن تعيينه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في النادي، في وقت يعيش فيه الفريق موسما مخيبا أنهاه من دون ألقاب رغم امتلاكه مجموعة من النجوم، أبرزهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.