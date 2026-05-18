ميسي يتألق في الفوز الأول لإنتر ميامي على ملعبه الجديد

قاد ميسي فريقه إنتر ميامي إلى أول فوز على ملعبه الجديد بالدوري الأميركي، في مباراته الخامسة على ملعب "نو ستاديوم" الذي افتُتح باحتفالات كبيرة الشهر الماضي.

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا ومرر كرة حاسمة، ليقود فريقه إنتر ميامي إلى فوزه الأول على ملعبه الجديد على حساب بورتلاند تيمبرز 2-0 في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأربك النجم الأرجنتيني البالغ 38 عاما دفاع تيمبرز طوال المباراة، مُذكِرا بأنه لم يفقد شيئا من قدراته، قبل أقل من شهر على قيادته الأرجنتين للدفاع عن لقبها العالمي في مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 30 بعدما كان خلف الهجمة الجماعية لحامل اللقب.

ومهد ميسي الكرة إلى الأوروغواياني لويس سواريز الذي مررها بدوره بينية إلى الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا، فحضرها الأخير بكعب القدم إلى النجم الأرجنتيني ليسددها في الزاوية البعيدة من مسافة قريبة.

وبعد 10 دقائق، انطلق الأرجنتيني الآخر رودريغو دي بول على الجهة اليمنى، قبل أن يمرر لميسي الذي تبادل الكرة مع سواريز ثم شق طريقه داخل منطقة الجزاء، متجاوزا أربعة مدافعين، قبل أن يستخدم خارج قدمه اليسرى لتهيئة الكرة للألماني جيرمان بيرتيرامه الذي تابعها بسهولة في الشباك.

وأهدر ميسي فرصا لتعزيز النتيجة في الشوط الثاني الذي كان أبطأ إيقاعا من الأول، بينها تسديدة مقوّسة بقدمه اليسرى من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم.

وكاد يضيف هدفا رائعا من ركلة حرة في الوقت بدلا من الضائع، لكن الحارس الكندي جيمس بانتيميس تألق في الدفاع عن مرماه.

وهذه المباراة الخامسة لإنتر ميامي على ملعبه الجديد "نو ستاديوم" الذي افتُتح باحتفالات كبيرة الشهر الماضي.

وقبل هذا الفوز، شهد الملعب الذي يتسع لـ27 ألف متفرج، ثلاثة تعادلات محبطة، إضافة إلى انهيار مهين أمام أورلاندو سيتي 3-4 بعدما كان متقدما 3-0.

ورغم المعاناة الأخيرة على أرضه، دفع الفوز بإنتر ميامي إلى صدارة المنطقة الشرقية، متقدما بنقطة واحدة على ناشفيل أس سي الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وسيكون ميسي على موعد منتظر في كأس العالم التي تنطلق في 11 حزيران/ يونيو.

وإلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيصبح ميسي الذي رفع الكأس عام 2022 على الأراضي القطرية، أول لاعب يشارك في ست نسخ مختلفة من المونديال.