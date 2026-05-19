أرسنال يحقق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ 2004

تُوِّج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 22 عاما، بعدما سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه بورنموث في المرحلة 37 قبل الأخيرة.

وكان فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مطالبا بالفوز على بورنموث للإبقاء على آماله قائمة في سباق اللقب، لكنه أخفق في تحقيق ذلك، ليمنح أرسنال اللقب رسميا قبل الجولة الأخيرة.

وبعد اكتفائه بالمركز الثاني خلال المواسم الثلاثة الماضية، نجح الـ"غانرز" بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا أخيرا في تجاوز خط النهاية وإنهاء صيام عن الألقاب دام ست سنوات.

واقترب النادي اللندني فعليا من حسم اللقب بعدما حقق فوزا صعبا وغير مقنع 1-0 على بيرنلي الهابط الإثنين، موسعا الفارق إلى خمس نقاط أمام السيتي.

لكن بتعادل السيتي أمام مضيفه بورنموث، قلّص فريق غوارديولا الفارق إلى أربع نقاط فقط قبل الجولة الأخيرة، ما يعني انتهاء أي آمال متبقية له باستعادة اللقب.

وكان السيتي قاب قوسين أو أدنى من الخسارة على ملعب "فيتاليتي" قبل أن يفرض نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع، بعدما كان أصحاب الأرض تقدموا عن طريق الفرنسي جونيور كروبي (39).

ويأتي تتويج أرسنال بعد أن أرسى أفضليته طوال فترات الموسم، لا سيما بعد أن سطّر عودة قوية منذ خسارته أمام السيتي الشهر الماضي بسلسلة من أربعة انتصارات متتالية من دون تلقي أي هدف.

وتعرّض السيتي، الإثنين، بعد 48 ساعة على إحرازه ثنائية محلية من خلال الفوز على تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا بعدما كان تُوج سابقا بكأس الرابطة، لاهتزاز كبير عقب تقارير متعددة أفادت عن نية غوارديولا الرحيل عقب نهاية الموسم.

تبدّد آماله باستعادة اللقب

ورغم أنه تُوّج، السبت، بلقبه الـ20 على رأس السيتي، إلا أن مباراته الأحد أمام أستون فيلا لم تعد ذات أهمية بعد تلاشي أي آمال حسابية له بإحراز لقب الدوري للمرة السابعة في حقبته التي انطلقت قبل 10 أعوام.

وكان غوارديولا حذّر من أن الإرهاق قد يكون مكلفا للغاية لفريقه أمام بورنموث المتحفز والذي لا يزال يقاتل من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

لكن حتى اللحظة فإن بورنموث ضامن لمقعده في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إذ لا يمكنه أن ينهي الموسم أقل من المركز السابع (يحتل حاليا المركز السادس برصيد 56 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الخامس ومتقدما بثلاث نقاط عن برايتون السابع).

وقد يكون المركز السادس كافيا للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل في حال استطاع أستون فيلا الرابع إحراز لقب "يوروبا ليغ" عندما يواجه فرايبورغ الألماني في النهائي الأربعاء.

وظن الغاني أنطوان سيمينيو أنه افتتح التسجيل للسيتي في مباراته الأولى ضد فريقه السابق على أرضه، إلا أن هدفه أُلغي بداعي التسلل (12).

وضرب أصحاب الأرض بقوة وافتتحوا التسجيل قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول عندما سدد كروبي كرة مقوسة رائعة في الزاوية العليا مسجلا هدفه الثالث عشر في موسمه الأول الرائع بالدوري الإنجليزي (39).

وأهدر نيكو اورايلي أخطر فرص السيتي بعدما تصدى الحارس الصربي دجورجي بيتروفيتش لمحاولته مطلع الشوط الثاني.

وأضاع بورنموث فرصة حسم النتيجة بعدما أصاب البرازيلي رايان والويلزي ديفيد بروكس العارضة في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ودفع بورنموث الثمن بفرض هالاند التعادل بتسديدة من داخل المنطقة (90+5)، في هدف كان أشبه بهدية أيضا لليفربول الذي بقي متقدما بفارق ثلاث نقاط عن بورنموث في سباق التأهل إلى دوري الأبطال.