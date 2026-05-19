البرتغال تعلن قائمتها لمونديال 2026: إنجاز تاريخي لرونالدو و"تواجد" جوتا

تضم قائمة منتخب البرتغال لمونديال 2026، 27 لاعبا بينهم 4 حراس و5 أظهرة مع إضافة رمزية "للاعب إضافي" تكريما لذكرى لاعبها الراحل ديوغو جوتا، وستكون باكورة مبارياتها بالبطولة أمام الكونغو الديمقراطية يوم 17 حزيران/ يونيو المقبل.

أعلن مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز، الثلاثاء، قائمة المنتخب المكونة من 27 لاعبا للمشاركة في البطولة مع إضافة رمزية "للاعب إضافي" تكريما لذكرى الراحل ديوغو جوتا.

وخلال كلمة ألقاها في ​مقر تدريب المنتخب، أوضح مارتينيز أن الحارس الرابع ريكاردو فيليو، لاعب جنتشلر بيرليجي أنقرة، سيرافق ‌المنتخب، لكنه لن يُدرج في القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعبا إلا في حال تعرض أحد الحراس الثلاثة المسجلين لإصابة.

وتستهل البرتغال، حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية، مشوارها في المجموعة 11 بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 17 حزيران/ يونيو في هيوستن. ثم تواجه أوزبكستان في الملعب ذاته يوم 23 من الشهر نفسه، قبل أن تختتم دور ​المجموعات بمواجهة كولومبيا في ميامي يوم 27 حزيران/ يونيو. وتقام البطولة خلال الفترة من 11 ⁠حزيران/ يونيو إلى 19 تموز/ يوليو.

وقال مارتينيز، إن تشكيلته تتكون من "27 لاعبا بالإضافة إلى واحد"، في إشارة إلى ​مهاجم ليفربول الراحل ديوغو جوتا، الذي توفي في حادث سيارة في تموز/ يوليو من العام الماضي عن عمر 28 ​عاما.

وأضاف "إنه مصدر قوتنا وفرحتنا. كانت خسارة ديوغو لحظة صعبة ولا تُنسى، لكن في اليوم التالي كان علينا جميعا أن نواصل الكفاح من أجل حلمه، ومن أجل القيم التي كان يجسدها دائما في منتخبنا. إن روح ديوغو جوتا وقوته وخصاله تمثل اللاعب الإضافي، وستظل ​كذلك دائما".

ودافع المدرب عن قراره بضم أربعة حراس مرمى وخمسة أظهرة، مع استبعاد لاعبين مثل ماتيوس فرنانديز وريكاردو هورتا ​وبيدرو جونسالفيس.

وقال "تعقيدات البطولة بالغة الأهمية، سواء من حيث الطقس أو فروق التوقيت، بالإضافة إلى ما مررنا به بالفعل في مارس. هناك ‌مراكز ⁠نحتاج فيها إلى أكثر من لاعبين لكل مركز، ونحتاج إلى خمسة أظهرة".

وأشار إلى مرونة ديوغو دالوت وجواو كانسيلو وماتيوس نونيز، كما سلط الضوء على الخيارات الهجومية مثل جواو فيليكس وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا وفرانسيسكو ترينكاو، الذين يجيدون اللعب بين الخطوط، إلى جانب رافائيل لياو وبيدرو نيتو وفرانسيسكو كونسيساو، الذين يوفرون ميزة هجومية على الأطراف.

وأضاف مارتينيز، أن فيليو ​يدرك دوره كحارس للتدريبات، مشيرا ​إلى أن لوائح الاتحاد ⁠الدولي (الفيفا) لا تسمح بإجراء تبديلات إلا في حال الإصابة أثناء البطولة.

وستخوض البرتغال مباراتين وديتين استعدادا لكأس العالم، الأولى أمام تشيلي في أويراس يوم 6 حزيران/ يونيو، والثانية ضد ​نيجيريا في ليريا يوم 10 حزيران/ يونيو.

وتنص لوائح "فيفا" على ضرورة أن يصل المنتخب إلى ​معسكره التدريبي ⁠في بالم بيتش بولاية فلوريدا قبل خمسة أيام على الأقل من مباراته الافتتاحية.

وفي ما يلي قائمة المنتخب البرتغالي:

في حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفرهامبتون واندرارز)، روي سيلفا (سبورتينغ لشبونة)؛ ريكاردو فيليو (جنتشلر بيرليجي أنقرة).

في الدفاع: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)؛ ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي)، نيلسون سيميدو (فنربخشه)، جواو كانسيلو (برشلونة)، ⁠نونو ​مينديز (باريس سان جيرمان)، جونسالو إيناسيو (سبورتينغ لشبونة)، ريناتو فيغا (فياريال)؛ روبن دياز (مانشستر سيتي)؛ توماس ​أراوجو (بنفيكا).

في الوسط: روبن نيفيز (الهلال)، سامويل كوستا (مايوركا)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

في الهجوم: جواو فيلكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ لشبونة)، ​فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، رافائيل ليو (ميلان)، جونسالو جيديس (ريال سوسيداد)، غونسالو راموس (باريس سان جيرمان)؛ كريستيانو رونالدو (النصر).