من بيليه إلى مبابي.. أصغر الهدافين في تاريخ بطولات كأس العالم

يتصدر الأسطورة البرازيلية بيليه قائمة أصغر الهدافين في تاريخ كأس العالم، فيما تضم القائمة نجوماً بارزين مثل ميسي ومبابي وأوين الذين سجّلوا أهدافهم الأولى في المونديال بعمر مبكر.

بيليه خلال مباراته الدولية الأخيرة مع منتخب البرازيل أمام يوغسلافيا على ملعب ماراكانا عام 1971، والتي انتهت بالتعادل 2-2 (Getty Images)

على مدار تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، كانت الأهداف دائما هي اللحظات الأكثر إثارة التي تنتظرها الجماهير، لكن بعض هذه الأهداف اكتسب قيمة خاصة لأنها جاءت من لاعبين في سن صغيرة للغاية.

فبينما يحتاج كثير من النجوم إلى سنوات طويلة للوصول إلى أكبر مسرح كروي في العالم، نجح عدد من المواهب الشابة في اقتحام البطولة مبكرا وتسجيل أهدافهم الأولى وهم لا يزالون في مرحلة المراهقة، ليكتبوا أسماءهم في سجلات التاريخ منذ البداية.

ويظل الأسطورة البرازيلية بيليه الاسم الأبرز في هذه القائمة، إذ يحتفظ بلقب أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ المونديال حتى اليوم. فقد سجل هدفه الشهير بعمر 17 عاما و239 يوما خلال دور الثمانية بكأس العالم 1958 في السويد، عندما قاد منتخب البرازيل لكرة القدم للفوز 1 - صفر على منتخب ويلز لكرة القدم.

ولم يكن ذلك الهدف مجرد رقم قياسي، بل كان بداية انطلاقة أسطورية لواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، حيث واصل بيليه تألقه في البطولة وساهم في تتويج البرازيل باللقب.

وفي المركز الثاني يأتي المكسيكي مانويل روزاس الذي سجل هدفه بعمر 18 عاما و93 يوما خلال النسخة الأولى من البطولة في كأس العالم 1930، في المباراة التي جمعت منتخب المكسيك لكرة القدم مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم.

وعلى الرغم من خسارة المكسيك المباراة بنتيجة 3 - 6 ، فإن هدف روزاس ظل علامة تاريخية بوصفه أحد أصغر الهدافين في البطولة.

ومع تطور كرة القدم وازدياد سرعة اللعب وقوة المنافسة، استمرت المواهب الشابة في فرض نفسها على أكبر مسرح كروي في العالم.

ففي السنوات الأخيرة، شهدت البطولة ظهور عدد من النجوم الشباب الذين تمكنوا من دخول هذه القائمة المميزة.

ومن أبرز هؤلاء الإسباني غافي، الذي سجل هدفه بعمر 18 عاما و110 أيام خلال فوز منتخب إسبانيا لكرة القدم على منتخب كوستاريكا بنتيجة 7 - صفر في دور المجموعات من كأس العالم 2022 في قطر، ليصبح أحد أصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ المونديال.

كما تضم القائمة النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، الذي أعلن عن نفسه بقوة في كأس العالم 1998 عندما سجل هدفه الأول بعمر 18 عاما و190 يوما خلال مواجهة منتخب رومانيا لكرة القدم في دور المجموعات.

ورغم خسارة إنجلترا المباراة، فإن أوين أثبت في تلك البطولة أنه أحد أبرز المواهب الهجومية في أوروبا آنذاك.

ومن بين الأسماء التي سطعت مبكرا أيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدفه الأول في المونديال بعمر 18 عاما و357 يوما خلال فوز منتخب الأرجنتين لكرة القدم الكبير 6 - صفر على منتخب صربيا والجبل الأسود لكرة القدم في كأس العالم 2006.

وكان ذلك الهدف بداية مسيرة طويلة لميسي في البطولة انتهت لاحقا بتتويجه باللقب مع الأرجنتين في نسخة عام 2022 بقطر.

كما شهدت بطولة كأس العالم 2014 بروز اسم الأميركي جوليان غرين الذي سجل هدفا تاريخيا بعد دقيقتين فقط من دخوله إلى أرض الملعب في مواجهة منتخب بلجيكا لكرة القدم في دور الـ16، ليصبح أحد أصغر اللاعبين الذين يسجلون في الأدوار الإقصائية.

وتضم القائمة أيضا أسماء بارزة أخرى مثل البلجيكي ديفوك أوريغي الذي سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام منتخب روسيا لكرة القدم في نسخة 2014، والإنجليزي غود بيلينغهام الذي هز الشباك مع منتخب بلاده بعمر 19 عاما و145 يوما خلال مواجهة منتخب إيران لكرة القدم في كأس العالم 2022.

ولا يمكن إغفال الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل هدفه الأول في المونديال بعمر 19 عاما و183 يوما خلال فوز منتخب فرنسا على منتخب بيرو في كأس العالم 2018، قبل أن يواصل تألقه ويقود منتخب بلاده إلى التتويج باللقب في البطولة نفسها.

وتضم قائمة أصغر الهدافين في تاريخ كأس العالم 25 لاعبا من أجيال مختلفة، سجلوا أهدافهم الأولى في البطولة قبل بلوغهم عامهم الحادي والعشرين، وفيما يلي القائمة الكاملة لأصغر الهدافين في تاريخ المونديال:

بيليه – 17 عاما و239 يوما – كأس العالم 1958

مانويل روزاس – 18 عاما و93 يوما – كأس العالم 1930

غافي – 18 عاما و110 أيام – كأس العالم 2022

مايكل أوين – 18 عاما و190 يوما – كأس العالم 1998

نيكولاي كوفاكس – 18 عاما و197 يوما – كأس العالم 1930

دميتري سيتشيف – 18 عاما و231 يوما – كأس العالم 2002

ليونيل ميسي – 18 عاما و357 يوما – كأس العالم 2006

جوليان غرين – 19 عاما و25 يوما – كأس العالم 2014

ديفوك أوريغي – 19 عاما و65 يوما – كأس العالم 2014

مارتن هوفمان – 19 عاما و88 يوما – كأس العالم 1974

غود بيلينغهام – 19 عاما و145 يوما – كأس العالم 2022

توستاو – 19 عاما و171 يوما – كأس العالم 1966

كيليان مبابي – 19 عاما و183 يوما – كأس العالم 2018

إدموند كونين – 19 عاما و198 يوما – كأس العالم 1934

موسى واغو – 19 عاما و263 يوما – كأس العالم 2018

ساندرو ماتزولا – 19 عاما و288 يوما – كأس العالم 1966

رونالد غونزاليس – 19 عاما و319 يوما – كأس العالم 1990

جورجي سوكولوف – 19 عاما و349 يوما – كأس العالم 1986

ألكسندر تيرنانيك – 19 عاما و364 يوما – كأس العالم 1954

فريدي بيكيل – 20 عاما و28 يوما – كأس العالم 1954

هامينو درامان – 20 عاما و82 يوما – كأس العالم 2006

ستيفان ديمول – 20 عاما و96 يوما – كأس العالم 1986

لاندون دونوفان – 20 عاما و102 يوم – كأس العالم 2002

إنزو سكيفو – 20 عاما و109 أيام – كأس العالم 1986

يوليوس أغاهوا – 20 عاما و115 يوما – كأس العالم 2002.