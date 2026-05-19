مونديال 2026: هل يعود نوير المعتزل إلى تشكيلة منتخب ألمانيا؟

يشير تقرير ألماني إلى أن مدرب "المانشافت" أبلغ اللاعبين والحارس أوليفر باومان، بأن نوير سيدرج في تشكيلة كأس العالم التي سيعلن عنها الخميس. علمًا أن حارس مرمى بايرن ميونخ كان قد اعتزل اللعب دوليا بعد يورو 2024.

من المقرر أن يعود حارس المرمى المخضرم مانويل نوير بشكل مفاجئ إلى تشكيلة ألمانيا لكأس العالم لكرة القدم هذا الصيف باعتباره الخيار الأول، بعد عامين من إعلانه الاعتزال الدولي، وفق ما أفادت وسائل إعلام ألمانية الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن المدرب يوليان ناغلسمان أبلغ اللاعبين، بمن فيهم المرشح ليكون الحارس الأول أوليفر باومان، بأن الحارس البالغ 40 عاما سيدرج في تشكيلة كأس العالم التي سيعلن عنها الخميس.

وخلال ظهوره على التلفزيون الألماني السبت، رفض ناغلسمان التعليق على تقارير شبكة "سكاي ألمانيا" التي أفادت بعودة بطل مونديال 2014.

كما رفض الاتحاد الألماني لكرة القدم التعليق على ذلك.

وكان نوير قد اعتزل اللعب الدولي بعد كأس أوروبا 2024، بعدما خاض 124 مباراة بقميص المنتخب.

ومدّد نوير يوم الجمعة الماضي عقده مع ناديه بايرن ميونخ لمدة عام حتى 2027.

ودعم ناغلسمان باستمرار باومان، حارس مرمى هوفنهايم، باعتباره الخيار الأول للبطولة العالمية هذا الصيف، في ظل معاناة مارك-أندريه تير شتيغن من سلسلة إصابات.

ورغم أن نوير قدم مستويات لافتة هذا الموسم، ونال جائزة أفضل لاعب في مباراة فوز بايرن على ريال مدريد الإسباني 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فإن الإصابات باتت مصدر قلق متزايد.

وغاب نوير عن مباريات عدة هذا الموسم بسبب مشكلة في ربلة الساق اليسرى وهي الساق التي كسرها في حادث تزلج عام 2022.

كما اضطر إلى ترك مكانه ليوناس أوربيغ بعد ساعة من اللعب بسبب تجدد الإصابة ذاتها في المباراة الأخيرة لبايرن في الدوري الألماني السبت الماضي ضد ضيفه كولن (5-1)، وهو موضع شك للمشاركة في المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا أمام شتوتغارت السبت المقبل.