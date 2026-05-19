نيمار يعود إلى تشكيلة منتخب البرازيل لمونديال 2026

كشف المدرب الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي، قائمة من 26 لاعبا لخوض مونديال 2026 لكرة القدم، مع مفاجأة كبرى تمثلت بوجود النجم نيمار.

ويعود اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ 34 عاما، بقوة إلى صفوف "السيليساو" الذي لم يلعب معه منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بسبب إصابات متكررة. وسيخوض أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي (79 هدفا) كأس العالم الرابعة في مسيرته، بعد مشاركاته في نسخ 2014 و2018 و2022.

وبعد عودته العام الماضي إلى سانتوس، ناديه الأم، لم يُستدعَ نيمار إلى المنتخب الوطني منذ تولي أنشيلوتي القيادة في أيار/ مايو 2025. وتعود آخر مباراة له بقميص أبطال العالم خمس مرات إلى 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما تعرّض لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى أمام الأوروغواي، أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب. وبعد انتقاله إلى الهلال السعودي حيث لم يلعب سوى عدد قليل من المباريات بسبب الإصابات، انضم نيمار إلى سانتوس في 2025، حيث لعب، رغم كثرة مشاكله البدنية، دورا محوريا في بقاء الفريق في الدرجة الأولى الموسم الماضي، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الركبة اليسرى نفسها في أواخر كانون الأول/ ديسمبر.

وقال نيمار، الأحد، عقب خسارة فريقه في الدوري أمام كوريتيبا "بدنيا، أشعر بأنني بحالة جيدة جدا. قدمت كل ما لدي، ولم يكن الأمر سهلا. (...) عملت بجد، بصمت، وأنا أعاني مما كان يُقال عني".

وفي ظل غياب لاعب ريال مدريد الإسباني رودريغو، المصاب في ركبته اليمنى والغائب عن المونديال، يمكن لأنشيلوتي أيضا الاعتماد هجوميا على فينيسيوس جونيور، والموهبة الشابة إندريك، ولاعب برشلونة الإسباني رافينيا العائد من إصابة في العضلات الخلفية للفخذ.

وفي مونديال أميركا الشمالية الشهر المقبل، ستواجه البرازيل منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي ضمن المجموعة الثالثة. وقبل ذلك، سيخوض منتخب المدرب الإيطالي مباراتين تحضيريتين أخيرتين، الأولى في ريو دي جانيرو أمام بنما في 31 أيار/ مايو، والثانية ضد مصر في 6 حزيران/ يونيو في كليفلاند.

ومنذ تولي أنشيلوتي مهامه، خاضت البرازيل عشر مباريات، محققة خمس انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم، آخرها أمام فرنسا (2-1) في آذار/ مارس.

تشكيلة منتخب البرازيل

لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (فنربهتشه التركي)، ويفيرتون (غريميو) للدفاع: أليكس ساندرو، دانيلو، ليو بيريرا (فلامنغو)، بريمر (يوفنتوس الإيطالي)، دوغلاس سانتوس (زينيت سانت بطرسبورغ الروسي)، غابريال ماغالهايس (أرسنال الإنجليزي)، إيبانيس (الأهلي السعودي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنس)، ويسلي (روما الإيطالي) للوسط: برونو غيمارايش (نيوكاسل الإنجليزي)، كازيميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، دانيلو (بوتافوغو)، فابينيو (الاتحاد السعودي)، لوكاس باكيتا (فلامنغو) للهجوم: إندريك (ليون الفرنسي)، غابريال مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي)، إيغور تياغو (برينتفورد الإنجليزي)، لويس هنريكي (زينيت الروسي)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيمار (سانتوس)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، ريان (بورنموث الإنجليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني).