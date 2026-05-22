بطولة السعودية: رونالدو يقود النصر لإحراز اللقب وجيزوس يعلن رحيله

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر، لإحراز لقب الدوري السعودي لكرة القدم، عقب الفوز على ضيفه ضمك 4-1 في المرحلة الـ 34 والأخيرة، أمس الخميس.

وحسم النصر لقبه الأول في الدوري السعودي منذ عام 2019، بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف.

بالنسبة لرونالدو، فإن هذا اللقب يعني أكثر بكثير من مجرد بطولة جديدة تُضاف إلى خزائنه المدججة بالكؤوس مع أندية كبيرة كريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وحتى منتخب البرتغال؛ فمنذ وصوله إلى الملاعب السعودية، تعرّض قائد النصر لانتقادات متواصلة بسبب فشله في قيادة فريقه إلى إحراز الألقاب الكبرى، وعلى رأسها الدوري المحلي.

وزادت الضغوط على رونالدو والنصر قبل أيام فقط، بعدما تلقى النادي ضربة موجعة بخسارته نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام غامبا أوساكا الياباني 0-1، ما جعل التتويج بلقب الدوري السعودي يحمل طابعا خاصا بالنسبة للنجم البرتغالي.

بدأت المباراة بلعبة شد أعصاب، إذ إن التعادل كان كفيلا بمنح اللقب إلى الهلال الذي كان يخوض في التوقيت نفسه مباراة أمام الفيحاء فاز فيها في نهاية المطاف 1-0، ما جعل أي خطأ محتملا حاسما في سباق البطولة.

وسيطر التوتر على أداء النصر خلال معظم فترات الشوط الأول، قبل أن يفتتح السنغالي الدولي ساديو مانيه التسجيل في الدقيقة 33، مطلقا أفراح الجماهير في مدرجات ملعب "الأول بارك".

وبعد دقائق قليلة، عزز الفرنسي كينغسلي كومان العائد من الإصابة التقدم بهدف ثانٍ رائع بتسديدة بعيدة المدى، بدا وكأنه يقرّب اللقب من النصر بشكل كبير (52).

لكن الإثارة عادت مجددا عندما قلّص ضمك الفارق عبر ركلة جزاء نفذها الغيني مورلاي سيلا بنجاح، ليسود الصمت المدرجات للحظات مع إدراك الجميع أن هدفا آخر قد يغيّر كل شيء.

وفي الوقت ذاته، كان الهلال الذي يقوده المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي، متقدما أيضا في مباراته، ما ضاعف الضغط على النصر.

لكن في الدقيقة 62، ارتقى رونالدو إلى حجم المسؤولية مسجلا هدفه فريقه الثالث، الذي وضع اللقب عمليا في خزائن النصر.

ولم يكتفِ قائد النصر بذلك، إذ عاد في الدقيقة 80 ليضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، ورافعا رصيده إلى 973 هدفا في مسيرته.

وأعلن المدرب البرتغالي جورجي جيزوس الرحيل عن النصر مباشرة بعد قيادته إلى اللقب في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة.

وفي حديث لتلفزيون "سبورت تي في" البرتغالي بعد صافرة النهاية، قال ابن الـ71 عاما "لقد خضت مباراتي الأخيرة مع النصر"، مضيفا في رده على سؤال حول ماذا سيفعل بعدها "سأذهب إلى البرتغال في عطلة ليومين، ثلاثة أو أربعة وربما أفكر في الذهاب إلى البرازيل، إلى ريو".

لكن ذهابه إلى البرازيل حيث أشرف على فلامنغو وتوج معه باللقب عام 2019 ليس من أجل العمل، بل لقضاء عطلة وفق ما أجاب في رده على سؤال حول إمكانية التدريب هناك قائلا "كلا، ليس للتدريب بل لقضاء عطلة".

واستبعد جيزوس العودة إلى البرتغال وتحديدا بنفيكا، قائلا "هذا خارج الحسابات"، قبل أن يلمح إلى إمكانية العودة إلى تركيا بالقول "فزت في البرتغال، وفي البرازيل، ومع الهلال (وبطبيعة الحال النصر)... البلد الوحيد الذي لم أُتوج فيه باللقب هو مع فنربهتشه. ربما لدي قصة لأكملها هناك".

واستلم جيزوس الإشراف على النصر في تموز/ يوليو 2025، بعد إنهاء مغامرته الثانية مع الهلال، الذي دربه أيضا في موسم 2018-2019 قبل العودة إليه في 2022.

وتطرق جيزوس إلى تأثر مواطنه كريستيانو رونالدو، الذي لم يتمالك دموعه بعد التتويج بلقبه الكبير الأول مع النصر، قائلا "لديه شغف كبير جدا بكرة القدم. قلت له: لن أقبل هذا المشروع إلا من أجلك، وإلا لما جئت. سنفوز معا وستغادر هنا ومعك لقب. وهذا ما حدث. لم تتح لنا فرصة كبيرة للحديث بعد، هو متعب وأنا كذلك".

وتابع "سأذهب إلى البرتغال، وهو إلى المنتخب (من أجل التحضير لمونديال 2026)، وأعتقد أن عليّ أن أقرر مصيري في حزيران/ يونيو (بشأن وجهته المقبلة). سأقوم بخياري".