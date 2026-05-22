مونديال 2026: صدمة إنجليزية باستبعاد فودين وبالمر واستدعاء توني إلى المنتخب

قرر مدرب المنتخب الإنجليزي استبعاد اللاعبين فيل فودين وكول بالمر من بين عدد من الأسماء البارزة من القائمة المشاركة في مونديال 2026، وهو ما أثار صدمة للجماهير الإنجليزية، فيما دافع توخيل عن خياراته.

صدم المدرب الألماني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم توماس توخيل الجماهير بخياراته بعدما قرر الجمعة استبعاد فيل فودين وكول بالمر، من بين عدد من الأسماء البارزة، عن قائمة "الأسود الثلاثة" لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مقابل ضم مهاجم الأهلي السعودي إيفان توني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

كما تم استبعاد ترنت ألكسندر-أرنولد (27 عاما) ظهير ريال مدريد الإسباني، بينما اعتُبر استدعاء توني، مهاجم الأهلي السعودي، للانضمام إلى التشكيلة مفاجأة.

وجرى التعاقد مع توخيل، الفائز بدوري أبطال أوروبا خلال فترة تدريبه لتشيلسي، لإنهاء صيام إنجلترا عن الألقاب طيلة 60 عاما.

واتخذ المدرب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني سلسلة من القرارات الجريئة التي سيحاسب عليها بشدة إذا لم يحقق "الأسود الثلاثة" المجد في الأسابيع المقبلة.

توخيل لا يخشى خياراته

قال توخيل إن تشكيلة فريقه أهم من اختيار النجوم، وأضاف في مؤتمر صحافي في ملعب ويمبلي "منذ البداية، كنا واضحين تماما أننا نسعى لاختيار وبناء أفضل فريق ممكن، وهذا لا يعني بالضرورة اختيار أفضل 26 لاعبا من حيث الموهبة".

وأضاف "الفرق هي التي تفوز بالبطولات، الأمر بهذه البساطة"، وأقرّ بأنه اضطر لاتخاذ قرارات صعبة، مؤكدا أنه لا يخشى خياراته.

وتابع "كان من البديهي أن نستبعد بعض المواهب الاستثنائية والشخصيات المميزة من بين 55 لاعبا (في التشكيلة الأولية)".

وأردف "أُفضّل هذا النوع من القرارات، حتى لو استغرق الأمر منا أسابيع، وأحيانا شهورا، للتحقق منها. أعتقد أنها تُضفي وضوحا، وتمنح في النهاية ميزة ضرورية".

ولعب فودين وبالمر دورا محوريا في وصول منتخب "الأسود الثلاثة" إلى نهائي كأس أوروبا 2024.

ودفع فودين نجم مانشستر سيتي، وبالمر صانع ألعاب تشيلسي، ثمن أدائهما المتواضع مع نادييهما هذا الموسم.

كما تم استبعاد مورغان غيبس-وايت لاعب وسط نوتنغهام فوريست، ودومينيك كالفيرت-لوين مهاجم ليدز، على الرغم من كونهما من أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

توني بديل كين

وكان هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد، قد أعرب الخميس عن صدمته لعدم ضمه إلى التشكيلة.

وكتب المدافع البالغ 33 عاما على مواقع التواصل الاجتماعي "كنتُ واثقا من قدرتي على لعب دور بارز هذا الصيف مع منتخب بلادي بعد الموسم الذي قدمته".

وأضاف صاحب 66 مباراة دولية "لقد صُدمت وشعرت بخيبة أمل شديدة إزاء هذا القرار".

وغاب لوك شو، زميل ماغواير في يونايتد، عن التشكيلة أيضا.

في المقابل، راهن توخيل على قلب الدفاع جون ستونز رغم قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي خلال موسم عانى فيه من الإصابات.

وسيكون توني الذي سيبلغ 30 عاما في حزيران/ يونيو المقبل والذي تألق هذا الموسم بتسجيله 32 هدفا في 32 مباراة في الدوري السعودي، بديلا للمهاجم الأساسي هاري كين.

قدّم توني أداء مميزا كبديل في كأس أوروبا قبل عامين، لكنه لم يلعب سوى دقيقتين فقط مع المنتخب منذ انتقاله إلى السعودية عام 2024.

ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا في دالاس في 17 حزيران/ يونيو، قبل أن يلعب ضد غانا في 23 منه، ثم أمام بنما بعد أربعة أيام.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، دين هندرسون (كريستال بالاس)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي).

للدفاع: ريس جيمس (تشيلسي)، تينو ليفرامينتو ودان بيرن (نيوكاسل)، مارك غويهي وجون ستونز ونيكو أورايلي (مانشستر سيتي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، دجيد سبنس (توتنهام).

للوسط: ديكلان رايس (أرسنال)، إليوت أندرسون (نوتنغهام فوريست)، جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)، جوردان هندرسون (برنتفورد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، مورغان رودغرز (أستون فيلا)، إيبيريتشي إيزي (أرسنال).

للهجوم: هاري كين (بايرن ميونخ)، إيفان توني (الأهلي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، بوكايو ساكا ونوني مادويكي (أرسنال) ماركوس راشفورد (برشلونة الإسباني)، أنتوني جوردن (نيوكاسل).