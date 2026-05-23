برونو فيرنانديز يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

فاز صانع الألعاب البرتغالي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد أدائه الممتاز ومساهمته في تأهل فريقه إلى دوري الأبطال، مساهما في 28 هدفا بتسجيله 8 وصنعه 20، كما تصدّر قائمة اللاعبين بصناعته 132 فرصة.

برونو فرنانديز يحمل جائزة أفضل لاعب في العام، 15 أيار/ مايو (Getty Images)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ"، السبت، فوز البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لهذا الموسم، وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

وتفوق فرنانديز، 31 عاما، على منافسيه بالقائمة المختصرة التي ضمت ديفيد رايا وغابرييل وديكلان رايس من أرسنال، وإيرلينغ هالاند وأنطوان سيمينيو من مانشستر سيتي، وإيغور تياغو من برينتفورد، ومورغان جيبس ​​وايت من نوتينغهام فورست.

وتعد هذه ثاني جائزة يفوز بها لاعب الوسط البرتغالي، بعد اختياره أفضل لاعب في العام من جانب رابطة كتّاب كرة القدم في أيار/ مايو الجاري، نظرا إلى الدور الذي لعبه مع الفريق لإنهاء الدوري في المركز الثالث، ليحجز مكانا في دوري أبطال أوروبا.

وساهم فيرنانديز بشكل مباشر في 28 هدفا، إذ سجل 8 أهداف وصنع 20 هدفا في 37 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ليعادل الرقم القياسي الذي يتقاسمه الفرنسي تييري هنري والبلجيكي كيفين دي بروين.

كما صنع فرنانديز فرصا أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بلغ عددها 132 فرصة، متفوقا بفارق 43 فرصة على صاحب المركز الثاني، دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول.

وأصبح فيرنانديز أول لاعب من مانشستر يونايتد يفوز بالجائزة منذ المدافع الصربي المعتزل نيمانيا فيديتش عام 2011، علما بأنه يتم تحديد الفائز بجوائز رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم.