توتنهام ينجو من الهبوط ونابولي يضمن الوصافة

انتصر توتنهام الإنجليزي في مباراته الأخيرة بهدف يتيم، منقذا بذلك نفسه من الهبوط من الدوري الممتاز، فيما انتزع نابولي الفوز ليضمنوا وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ضمن فريق توتنهام البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه إيفرتون بهدف دون رد، الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبير" في الجولة الختامية من المسابقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ودخل "السبيرز" المواجهة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل تجنب شبح الهبوط للمرة الأولى منذ 49 عاما، لينجح في العبور باللقاء إلى بر الأمان، بعد أن رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الـ17، بفارق نقطتين أمام وست هام، الثامن عشر.

ورغم الضغوطات التي مر بها الفريق طوال الموسم، لكن كتيبة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي كافحت بضراوة، لتحقيق الفوز وتجنب كارثة تاريخية كانت ستعصف بمستقبل النادي الكبير.

نابولي يضمن الوصافة

وفي إيطاليا، حسم فريق نابولي المركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه أودينيزي بهدف دون رد، الأحد، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في الجولة الختامية من المسابقة.

ورفع "البارتينوبي" رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 76 في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط أمام ميلان وروما صاحبي المركز الثالث والرابع ولهما مباراة أقل، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 50 نقطة في المركز العاشر.

ورغم أن كتيبة المدرب أنطونيو كونتي كانت في حاجة للتعادل فقط في المباراة لحسم الوصافة رسميا، فإنها كافحت بقوة من أجل تحقيق فوزها الـ23 في الدوري خلال موسم 2025-26.

وكاد نابولي أن يبدأ بشكل مثالي بعد 65 ثانية فقط، عندما لاحت فرصة خطيرة للتسجيل عن طريق البرازيلي أليسون سانتوس، الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في الزاوية البعيدة، ليتألق الحارس النيجيري مادوكا أوكويي في التصدي للكرة ببراعة.

لكن سرعان ما تعرض أليسون سانتوس لإصابة في العضلة الخلفية في الدقيقة العاشرة، ليدخل مكانه كيفين دي بروين، الذي ساهم في صناعة هدف التقدم في الدقيقة 24.

وأرسل النجم البلجيكي تمريرة بينية حاسمة استقبلها الدنماركي راسموس هويلوند الذي لمس الكرة مرتين قبل أن يسددها في الزاوية اليسرى السفلية، ليرفع رصيده إلى 12 هدفا هذا الموسم.

وتلقت آمال أودينيزي في إدراك التعادل ضربة قوية، عندما تلقى مدافعه البلجيكي كريستيان كاباسيلي البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 64، إثر التحام قوي ضد هويلوند، وذلك بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، لتمر الدقائق بعد ذلك وينتهي اللقاء بفوز نابولي.