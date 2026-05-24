غوارديولا وصلاح يودّعان الدوري الإنجليزي الممتاز

ودّع المدرب الإسباني بيب غوارديولا الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 10 أعوام حصد فيها ألقابا محلية وقاريّة، ومثله ودّع الجناح المصري محمد صلاح ليفربول بعد مسيرة حافلة بالنجاحات.

خاض المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب، غوارديولا، مباراته الأخيرة على ملعب الاتحاد بعد عقد من النجاحات شبه المتواصلة، مع استقبال أستون فيلا المتوج حديثا بلقب الدوري الأوروبي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكد الكاتالوني، الجمعة، التقارير التي أفادت برحيله عن النادي بعد 10 أعوام، حصد خلالها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا ضمن مجموعة كبيرة من الألقاب.

ورفعت الجماهير لافتة ضخمة تعلو رؤوسها تحمل صورة عملاقة لغوارديولا وعبارتي "مغيّر قواعد اللعبة" و"صانع التاريخ".

كما رُفعت لافتات أصغر على الجانبين لتكريم رحيل المدافع جون ستونز ولاعب الوسط الدولي البرتغالي برناردو سيلفا اللذين أمضيا سنوات طويلة مع النادي.

وفي ليفربول، استمتع المصري محمد صلاح والاسكتلندي آندي روبرتسون بأجواء احتفالية في أنفيلد وهما يودعان ليفربول.

ورفعت الجماهير لافتات تحتفي باللاعبين، كتب على إحداها "شكرا للأسطورتين"، وعلى أخرى: "انتقلنا من العظمة إلى المجد. صلاح هو ملكنا".

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، فأنهى ليفربول الموسم خامسا في الترتيب، في تراجع واضح بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وشكّل الجهاز الفني ولاعبو ليفربول ممرا شرفيا لصلاح وروبرتسون اللذين ذرفا الدموع، قبل أن يحتضنهما أسطورتا النادي كيني دالغليش وإيان راش.