مونديال 2026: إيران تنقل معسكرها من الولايات المتحدة إلى المكسيك

تستهل إيران مشوارها بكأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس في 15 حزيران/ يونيو، قبل أن تلاقي بلجيكا في المدينة ذاتها ثم مصر في سياتل ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ستتخذ إيران من المكسيك مقرا لمعسكرها الرئيس خلال مونديال 2026 لكرة القدم عوضا عن الولايات المتحدة، بعد حصولها على موافقة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وفق ما أعلن السبت رئيس الاتحاد الإيراني للعبة.

وكان من المفترض أن يقيم "تيم ملّي" معسكره الرئيس في توكسون بولاية أريزونا، بما أنه يلعب مبارياته الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة التي تستضيف النهائيات مع المكسيك وكندا.

لكن رئيس الاتحاد الإيراني للعبة مهدي تاج قال، السبت، في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "فارس" إنه "لحسن الحظ، وبفضل الاجتماعات التي عقدناها مع مسؤولي فيفا... تمت الموافقة من قبل فيفا على طلبنا تغيير البلد (حيث المعسكر) من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بسبب المشكلات التي واجهتنا في الحصول على التأشيرات. وبالتالي سنتمركز في تيخوانا، قرب المحيط الهادئ".

ويتواجد المنتخب الإيراني حاليا في تركيا التي وصل إليها الإثنين، وذلك ضمن تحضيراته للنهائيات العالمية.

وكان مقررا أن يتوجه المنتخب بعد ذلك إلى الولايات المتحدة التي بدأت وإسرائيل في 28 شباط/ فبراير حربا على إيران.

وقال تاج عن تيخوانا "إنها مدينة تقع بين المكسيك والولايات المتحدة، لكنها موجودة داخل الأراضي المكسيكية"، مضيفا أن هذا الانتقال سيساعد على تفادي التعقيدات المرتبطة بالتأشيرات، وأن بإمكان المنتخب استخدام رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية للسفر مباشرة إلى المكسيك.

وتسري منذ الثامن من نيسان/ أبريل هدنة هشة في الحرب التي توسعت لتشمل لبنان وهجمات إيرانية على دول الخليج.

وقال مدرب المنتخب أمير قلعة نويي السبت الماضي، إن المنتخب سيستكمل أيضا إجراءات طلب تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة أثناء وجوده في تركيا.

وحجزت إيران بطاقتها إلى كأس العالم في آذار/ مارس 2025، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا منذ ذلك الحين حربين على البلاد.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم لا يمانعون مشاركة إيران في النهائيات العالمية، في حين أكد "فيفا" أن المنافسات ستقام كما هو مخطط لها، رافضا اقتراحات إيرانية بنقل مباريات منتخبها إلى المكسيك أو كندا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر نيسان/ أبريل أنه يجب السماح لهم "باللعب".

واعتبر تاج، السبت، أن تيخوانا أقرب إلى المدينتين اللتين سيلعب فيهما المنتخب الإيراني مقارنة بالمعسكر الذي كان مقررا في أريزونا.

وأضاف "المسافة بالنسبة لنا في المباراتين اللتين سنخوضهما في لوس أنجليس ستكون رحلة جوية مدتها 55 دقيقة، وهو وقت أقل بكثير مقارنة بتوكسون".

وقد توجه بعض أفراد البعثة الإيراني الخميس إلى السفارة الأميركية في أنقرة لتقديم طلبات الحصول على تأشيرات للمشاركة في كأس العالم.

وقالت رئيسة مجمع كينو الرياضي في أريزونا، حيث كان من المقرر أن يقيم المنتخب الإيراني، إنها لا تستطيع تأكيد هذا الانتقال، وأحالت جميع الأسئلة إلى منظمي كأس العالم.