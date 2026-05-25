إصابة ميسي تثير القلق قبل انطلاق مونديال 2026

أثارت إصابة ميسي مع فريقه في الدوري الأميركي القلق بشأن مشاركته في مونديال 2026، فيما قال النجم الأرجنتيني الذي شارك في خمس نسخ من بطولات كأس العالم، إنه سيشارك في البطولة إذا كان بكامل صحته.

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لانتكاسة مقلقة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما غادر المباراة التي فاز فيها فريقه إنتر ميامي على فيلادلفيا يونيون 6-4 بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أنه بعد أن صنع هدفين من الأهداف الأربعة التي سجلها إنتر ميامي في الشوط الأول، أمسك بساقه اليمنى في الدقيقة 73 عقب تنفيذه لركلة حرة.

واستُبدل ميسي بماتيو سيلفيتي وتوجه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس دون حاجة لمساعدة الجهاز الطبي.

وقال ميسي، الذي شارك في خمس نسخ من بطولات كأس العالم، إنه سيشارك في البطولة إذا كان بكامل صحته.

ويبدأ المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه أمام المنتخب الجزائري يوم 16 حزيران/ يونيو المقبل.

وكان الفريقان قد سجلا رقما قياسيا جديدا في الدوري الأميركي لكرة القدم بعد أن تشاركا في تسجيل ثمانية أهداف خلال الشوط الأول وحده.

وافتتح ميلان إيلوسكي التسجيل لفيلادلفيا بهدفين في أول تسع دقائق، جاء الثاني منهما من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 2-0، قبل أن يصنع ميسي هدفا للأرجنتيني جيرمان بيرتيرامي لتقليص الفارق.

وأضاف برونو دامياتي الهدف الثالث للضيوف، لكن لويس سواريز رد بهدفين، جاء بينهما هدف ثان لبيرتيرامي من صناعة ميسي أيضا، ليمنحوا التقدم لميامي.

ومع ذلك، أدرك فيلادلفيا التعادل قبل نهاية الشوط الأول، حيث أكمل إيلوسكي ثلاثيته (الهاتريك) من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ووسط أمطار غزيرة في الشوط الثاني، نجح سواريز في إكمال ثلاثيته الشخصية، قبل أن يحسم رودريغو دي بول الفوز لإنتر ميامي بهدف في الوقت المحتسب بدل ضائع.

وفي مباراة أخرى، فاز لوس أنجليس على سياتل ساوندرز بهدف نظيف سجله تيموثي تيلمان في الدقيقة 86.