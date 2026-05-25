مونديال 2026: أرقام تاريخية وقياسية للمنتخبات العربية... تعرفوا عليها

في ما يلي أبرز الأرقام القياسية التي حققتها المنتخبات العربية منذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930 بأوروغواي وحتى الآن، التي كان آخرها إنجاز منتخب المغرب بالوصول إلى نصف نهائي مونديال قطر.

بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، ستكون شهية المنتخبات العربية مفتوحة لتحقيق إنجاز مماثل في النسخة القادمة، التي تنطلق هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وشهدت النسخة الماضية لكأس العالم، التي استضافتها قطر عام 2022، تأهل منتخب المغرب للدور قبل النهائي في المونديال، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتواجد في المربع الذهبي للمسابقة الأهم والأقوى في عالم الساحرة المستديرة.

وجاءت المشاركة القياسية للمنتخبات العربية في النسخة المقبلة لكأس العالم، بتواجد 8 ممثلين لها للمرة الأولى، لتعزز من آمال تحقيق إنجاز جديد، يحفر في ذاكرة المنتخبات العربية، أو على الأقل تحقيق أرقام قياسية جديدة تظل شاهدة على تأثير منتخبات الوطن العربي على المونديال.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام القياسية التي حققها العرب منذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930 بأوروغواي وحتى الآن:

مشاركات بلا أهداف

منتخبا السعودية والجزائر هما الوحيدان من بين المنتخبات العربية التي شاركت في المونديال، والتي لم تتمكن من هز الشباك خلال نسخة واحدة بالمونديال، حيث لم يحرز المنتخب السعودي أي هدف في نسخة 2002، وهو ما كرره المنتخب الجزائري في نسخة عام 2010.

أول مشاركة عربية

منتخب مصر هو صاحب أول مشاركة عربية على الإطلاق في كأس العالم، حيث شارك في النسخة الثانية التي أقيمت في إيطاليا عام 1934.

لاعبون سجلوا ثنائية بمباراة واحدة

عبد الرحمن فوزي هو أول لاعب عربي على الإطلاق يسجل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم، وجاء ذلك أمام المجر في نسخة إيطاليا 1934 ولحق به لاحقًا الجزائري صالح عصاد (ثنائية ضد تشيلي في إسبانيا 1982) والمغربيين عبد الرزاق خيري (ثنائية ضد البرتغال في المكسيك 1986) وصلاح الدين بصير (ثنائية ضد إسكتلندا في فرنسا 1998).

أفضل دفاع

المنتخبان المصري والجزائري هما صاحبا أفضل دفاع في تاريخ العرب في نسخة واحدة من البطولة، بعد أن تلقى منتخب (الفراعنة) هدفين فقط في مونديال إيطاليا 1990، كما استقبل منتخب "محاربو الصحراء" نفس العدد من الأهداف في نسخة جنوب إفريقيا عام 2010، وغادرا من مرحلة المجموعات.

أكثر مباراة شهدت ركلات جزاء

مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الجنوب إفريقي في فرنسا 1998 هي أكثر مواجهة شهدت احتساب ركلات جزاء في تاريخ مباريات العرب في كأس العالم بواقع ثلاث ركلات، وتتساوى على القمة تاريخيا مع مباراة إنجلترا والكاميرون في إيطاليا 1990 والدانمارك وإسبانيا في المكسيك 1986.

المنتخبات الأقل مشاركة

3 هو عدد اللقاءات التي شاركت فيها منتخبات الكويت والعراق والإمارات وقطر في كأس العالم، لتصبح أقل منتخبات العرب خوضا للمباريات في المونديال، علما بأن المنتخبين القطري والعراقي سوف يبتعدان عن تلك القائمة بعد صعودهما للنسخة المقبلة في البطولة.

اللاعبون الأكثر تهديفا

3 هو عدد الأهداف التي أحرزها كل من السعوديين سامي الجابر وسالم الدوسري والمغربي يوسف النصيري والتونسي وهبي الخزري في المونديال، ليصبحوا أكثر اللاعبين العرب إحرازا للأهداف في كأس العالم.

شباك نظيفة

4 هو عدد المباريات التي لعبها منتخب المغرب في كأس العالم دون أن تتلقى شباكه أي أهداف في نسخة واحدة بالمونديال، وذلك في مونديال قطر 2022، حيث حافظ على نظافة شباكه أمام منتخبات كرواتيا وبلجيكا في دور المجموعات، وإسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية، ليصبح أكثر المنتخبات العربية حفاظا على نظافة مرماه في البطولة.

الفوز على منتخبات توجت بالبطولة

4 هو عدد المنتخبات العربية التي فازت على منتخبات سبق لها التتويج بكأس العالم في نسخ سابقة، حيث يتعلق الأمر بمنتخبات الجزائر (ضد ألمانيا الغربية في مونديال 1982)، والسعودية (ضد الأرجنتين في مونديال 2022)، وتونس (ضد فرنسا في مونديال 2022)، والمغرب (ضد إسبانيا في مونديال 2022).

أقل المنتخبات تلقيا للأهداف

4 هو عدد الأهداف التي استقبلها منتخب العراق في نسخة عام 1986، ليصبح أقل المنتخبات العربية استقبالا للأهداف في تاريخ كأس العالم، وذلك في 3 مباريات.

منتخبات لم تتذوق الفوز

مصر والعراق والإمارات والكويت وقطر هي المنتخبات العربية التي لم تستطع أن تتذوق طعم الفوز في أي مباراة في كأس العالم، رغم خوضها مجتمعة لـ19 مباراة.

أكثر المنتخبات فوزا

5 هو عدد الانتصارات التي حققها منتخب المغرب في كأس العالم، حيث يعد أكثر المنتخبات العربية فوزا في لقاءات المونديال، بواقع انتصار وحيد عامي 1986 و1998 وثلاثة انتصارات في النسخة الأخيرة عام 2022.

المنتخبات الأكثر حضورا

7 هي عدد النسخ التي شاركت فيها منتخبات السعودية والمغرب وتونس بكأس العالم، حيث تعتبر هي الفرق العربية الأكثر حضورا في المونديال.

المنتخب الأكثر حفاظا على شباكه

7 هو عدد المباريات التي حافظ خلالها منتخب المغرب على نظافة شباكه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وليس بنسخة واحدة.

أكثر منتخب إحرازا للأهداف

7 هو عدد الأهداف التي أحرزها منتخب الجزائر في نسخة البرازيل عام 2014، ليصبح أكثر منتخب عربي إحرازا للأهداف في نسخة واحدة بكأس العالم.

الحكم الأكثر ظهورا في المونديال

7 هو عدد المباريات التي أدارها الحكم الإماراتي علي بوجسيم في كأس العالم، ليصبح أكثر الحكام العرب إدارة لمباريات المونديال، وذلك في نسخ 1994 و1998 و2002.

أكبر خسارة

8 هو عدد الأهداف التي استقبلها منتخب السعودية خلال خسارته 0-8 أمام ألمانيا بنسخة عام 2002، ليصبح أكثر المنتخبات العربية استقبالا للأهداف في مباراة واحدة بالمونديال.

المنتخبات الأكثر صياما عن التهديف

10 هو عدد المباريات التي خاضها منتخبا السعودية والمغرب في كأس العالم دون تسجيل أهداف، ليصبحا أكثر المنتخبات العربية صياما تهديفيا في لقاءات البطولة.

الثلاثي الأكثر مشاركة

10 هو عدد المباريات التي شارك فيها كل من المغربيين حكيم زياش وأشرف حكيمي، اللذين لعبا في نسختي 2018 و2022، وحارس المرمى السعودي محمد الدعيع، الذي استدعي في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006، ليصبح الثلاثي أكثر اللاعبين العرب مشاركة في كأس العالم.

عدد المنتخبات التي شاركت بنسخ البطولة

10 هو عدد المنتخبات العربية التي شاركت تاريخيا في كأس العالم وهي: الجزائر، السعودية، المغرب، تونس، مصر، الإمارات، العراق، الكويت، قطر، بالإضافة إلى الأردن.

أكبر عدد من الخسارات

13 هو عدد الهزائم التي تعرض لها منتخب السعودية طوال تاريخه بالمونديال، ليصبح أكثر المنتخبات العربية تكبدا للخسارة في البطولة.

المنتخب الأكثر لعبا وإحرازا للأهداف

20 هو عدد الأهداف التي سجلها منتخب المغرب في سجل مشاركاته بكأس العالم، ليصبح أكثر منتخب عربي إحرازا للأهداف في المونديال.

23 هو عدد المباريات التي خاضها منتخب المغرب في كأس العالم، ليصبح أكثر المنتخبات العربية لعبا في المونديال.

الغياب المستمر

44 هو أكبر عدد من سنوات الغياب المستمر إلى الآن عن كأس العالم بين المنتخبات العربية، حيث يمتلك المنتخب الكويتي هذا الرقم، بعد غيابه عن المونديال منذ مشاركته الوحيدة في نسخة عام 1982 بإسبانيا.

المنتخب الأكثر تلقيا للأهداف

44 هو أكبر عدد من الأهداف التي استقبلها منتخب السعودية خلال مشاركاته بالمونديال، ليصبح أكثر المنتخبات العربية اهتزازا للشباك في المونديال.

الفوز العربي الأول بعد 44 عاما

احتاجت المنتخبات العربية 44 عاما حتى تسجل انتصارها الأول في كأس العالم (أول مشاركة كانت في 1934 لمنتخب مصر)، وهو الذي جاء في نسخة الأرجنتين عام 1978 حيث فاز المنتخب التونسي 3-1 على نظيره المكسيكي.

اللاعب الأكبر سنا

الحارس المصري عصام الحضري هو اللاعب الأكبر في تاريخ كأس العالم، بعد مشاركته في مواجهة السعودية بكأس العالم في روسيا عام 2018، حيث كان يبلغ 45 عاما وخمسة أشهر وعشرة أيام.

أطول فترة غياب تاريخيا

كان المنتخب المصري هو صاحب أطول فترة غياب في التاريخ عن كأس العالم بالتساوي مع النرويج بـ56 عاما، حيث شارك لأول مرة عام 1934 بإيطاليا، قبل أن يعود لها مجددا في إيطاليا أيضا ولكن عام 1990، قبل أن ينهي المنتخب الويلزي انتظارا عمره 64 سنة ويعود لنسخة قطر الماضية، ويحصد الرقم القياسي لنفسه.

حصيلة الأهداف العربية

72 هو عدد الأهداف التي أحرزتها المنتخبات العربية خلال 92 مباراة لعبتها في كأس العالم حتى الآن، بمعدل 0,783 هدفا لكل مباراة.