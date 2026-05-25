مونديال 2026: تشكيلة إسبانيا خالية من لاعبي ريال مدريد لأول مرة في التاريخ

يقود النجم اليافع لامين جمال تشكيلة منتخب إسبانيا لكرة القدم التي أعلنها المدرب لويس دي لا فوينتي، اليوم الإثنين، والتي خلت من أي لاعب من ريال مدريد للمرة الأولى في كأس العالم عبر التاريخ.

وشهدت التشكيلة عودة لاعب أرسنال الإنجليزي، ميكل ميرينو، بعد تعافيه من الإصابة.

وللمرة الأولى في كأس العالم، لا تضمّ تشكيلة "لا روخا" لاعبا من ريال مدريد بعد استبعاد دين هاوسن والمخضرم داني كارفاخال عقب معاناتهما من الإصابات على مدار الموسم.

وشارك ميرينو المفضل لدى دي لا فوينتي، والمتوّج بلقب الدوري الإنجليزي كبديل أمام كريستال بالاس، أمس الأحد، في ختام الموسم المحلي، في أول ظهور له منذ شهر كانون الثاني/ يناير عقب تعافيه من كسر في القدم.

كما استدعى دي لا فوينتي المدافعَين إريك غارسيا ومارك بوبيل بعد موسم مميز مع برشلونة وأتلتيكو مدريد على التوالي، فيما استُبعد أيضا لاعب أتلتيكو الآخر روبان لو نورمان.

وإلى جانب جمال ونجم الوسط رودري، لعب جناح أتلتيك بلباو نيكو وليامس دورا كبيرا في قيادة اسبانيا إلى لقب كأس أوروبا في عام 2024، وقد حضر في تشكيلة المونديال رغم موسم مضطرب بالمشاكل البدنية.

أما جمال (18 عاما) فهو مهدد بالغياب عن المباريات الأولى من البطولة المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرّض لها مع فريقه برشلونة، وأبعدته عن الملاعب منذ أواخر نيسان/ أبريل.

وقال دي لا فوينتي إجابة عن سؤال حول موعد عودة جمال، "لن نتسرّع في الأمور. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، يجب أن يكون الجميع جاهزين للمباراة الأولى أو الثانية. لن نُخاطر بأي لاعب، لكن إذا كان هناك وقت مناسب للمخاطرة، فهو بالتأكيد في كأس العالم".

وأضاف "هل نشعر بأننا مرشحون للفوز بكأس العالم؟ نعم. لكن ذلك لا يضمن شيئا، فهناك منتخبات أخرى قوية مثل إنجلترا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين... وحتى إذا كنت أفضل من الخصم، في كرة القدم يمكنك أن تخسر أيضا".

وفي ما يلي التشكيلة كاملة للمنتخب الإسباني:

- حراسة المرمى: أوناي سايمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال الإنكليزي)، جوان غارسيا (برشلونة)

- الدفاع: ماركوس يورنتي، مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام الإنكليزي)، أيمريك لابورت (أتلتيك بلباو)، إريك غارسيا، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريا (تشلسي الإنكليزي)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني).

- خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنكليزي)، مارتن سوبيمندي، ميكل ميرينو (أرسنال)، بيدري، غافي (برشلونة)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، أليكس بايينا (أتلتيكو مدريد)

- الهجوم: ييريمي بينو (كريستال بالاس)، فيكتور مونيوس (أوساسونا)، ميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)، فيران توريس، لامين جمال، داني أولمو (برشلونة)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، بورخا إيغليسياس (سلتا فيغو).