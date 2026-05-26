مونديال 2026: هل ينجح صلاح بإهداء مصر أول فوز في كأس العالم قبل رحيله؟

يطمح المنتخب المصري إلى تحقيق فوزه الأول في مشاركاته في كأس العالم، مستعينا بالنجم محمد صلاح الذي يخوض المونديال الأخير بقميص المنتخب.

يدخل منتخب مصر لكرة القدم نهائيات كأس العالم 2026 طامحا إلى تحقيق أول فوز في تاريخه في البطولة، إلا أن ما يضفي على هذه المشاركة طابعا استثنائيا هو ارتباطها بما يبدو أنه الظهور الأخير لقائد المنتخب ونجمه الأبرز محمد صلاح.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

كانت مصر أول منتخب إفريقي يشارك في كأس العالم عام 1934، قبل أن تتأخر لتظهر مجددا في 1990 ثم 2018، لكنها فشلت في تحقيق أي فوز خلال 7 مباريات، إذ تعادلت في اثنتين وخسرت في خمس.

وخاض نجم ليفربول السابق محمد صلاح التجربة الأولى له في كأس العالم في مونديال روسيا 2018، بعدما تعرض لإصابة قوية في الكتف مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر خطأ من مدافع ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس. وغاب عن المباراة الأولى ضد الأوروغواي بسبب الإصابة تلك، قبل أن يسجل هدفين في مرمى روسيا والسعودية لم يكونا كافيين لتفادي الخروج المبكر.

وفي 2026، سيخوض صلاح المونديال بعد أن أسدل الستار على مشواره مع ليفربول عقب تسع سنوات حافلة بالإنجازات، رسخ خلالها مكانته كأحد أساطير النادي، بإحرازه الدوري الإنجليزي مرتين (2020 و2025)، ودوري أبطال أوروبا (2019).

ويقول زميله محمود حسن (تريزيغيه) لوكالة "فرانس برس"، "بالنسبة لي، صلاح هو أفضل لاعب في العالم. نثق في تعافيه في الوقت المناسب قبل المشاركة في المونديال لأن وجوده مهم للغاية بالنسبة لنا، ليس فقط كنجم للفريق، ولكن أيضا كقائد يمنحنا الثقة والقوة".

وشكّل صلاح، أفضل لاعب في إفريقيا مرتين، ثنائيا مميزا مع تريزيغيه فسجّلا 14 هدفا من أصل 20 لمصر في التصفيات بواقع 9 لصلاح و5 لتريزيغيه.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب المصري مرحلة الإعداد لكأس العالم في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية في القاهرة، تتخلله مواجهة ودية أمام روسيا تقام على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في 28 أيار/ مايو، ثم يطير المنتخب إلى الولايات المتحدة لإقامة معسكره الأخير هناك، حيث ينهي فترة الإعداد بملاقاة البرازيل وديا في كليفلاند يوم 6 حزيران/ يونيو.

ويقول إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، وتوأم المدرب حسام حسن عن صلاح؛ "سيتواجد معنا فور نهاية مشواره مع ليفربول في الدوري الإنجليزي. نأمل في أن يلحق بمباراة روسيا، وعلى أقصى تقدير سيشارك بصورة طبيعية في مباراة البرازيل الأخيرة قبل المونديال".

"يستحق القيادة"

وتحمل مشاركة صلاح هذه المرة بعدا إضافيا، ليس فقط بالنظر إلى إمكانية كونها الأخيرة له في كأس العالم، بل أيضا لأنه بات رمزا لجيل كامل. فمنذ تسلمه شارة القيادة عقب كأس الأمم الإفريقية 2019، تحول إلى قائد فعلي داخل المنتخب، وهو ما يؤكده زملاؤه السابقون.

قال أحمد فتحي، قائد المنتخب في مونديال 2018، إن "صلاح يستحق قيادة المنتخب بالتأكيد، وأثق في أنه سيحقق شيئا مع الفراعنة في مونديال 2026. لعب معي في المنتخب منذ بداياته الدولية، وشاركنا معا في أولمبياد لندن 2012 وكأس العالم 2018، ودائما ما كان يصنع الفارق وأتمنى أن يحقق ذلك من جديد في الولايات المتحدة".

قادر على تحقيق أول فوز

وأوقعت القرعة مصر في المجموعة السابعة بجانب بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، مع طموح واضح بتخطي دور المجموعات.

وقد أظهرت التحضيرات الأخيرة مؤشرات إيجابية، بعدما حقق المنتخب فوزا وديا كبيرا على السعودية 4-0 في جدة في آذار/ مارس، ثم تعادل سلبا مع إسبانيا بطلة أوروبا في برشلونة.

ويروي جمال عبد الحميد، قائد منتخب مصر في مونديال إيطاليا 1990، "في 1990 كنا قريبين من الفوز على هولندا بطل أوروبا وقتها، وخرجنا من المجموعة بصعوبة". وأضاف عن هداف الدوري الإنجليزي 4 مرات قائلا "صلاح قائد بالفطرة، وأعتقد أنه سينجح في تحقيق أول فوز مع المنتخب في كأس العالم".

وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى صلاح الذي يمثل الأمل الأكبر في تحقيق الحلم المؤجل. وبين خبرته، وقدرته على الحسم، ودوره القيادي، تبدو "الرقصة الأخيرة" فرصة مثالية لقيادة مصر نحو أول انتصار في نهائيات كأس العالم.