مونديال 2026: 9 مواهب تترقب الظهور الأول في كأس العالم.. تعرّف عليها هنا

تنطلق مباريات كأس العالم في 11 حزيران/ يونيو المقبل، وتضمّ البطولة 48 منتخبًا للمرة الأولى، وتشارك فيها للمرة الأولى مواهب شابّة خطفت الأنظار في بطولات الأندية، تعرّف عليها هنا.

يترقب عشاق كرة القدم الظهور الأول لعدد من المواهب الشابة خلال منافسات النسخة القادمة من كأس العالم، التي سوف تُلعب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 حزيران/ يونيو إلى 19 تموز/ يوليو.

ومن المتوقع أن تكون النسخة القادمة استثنائية في تقديم وجوه جديدة تشارك لأول مرة في كأس العالم على رأسها الثنائي الإسباني، لامين جمال وباو كوبارسي، لاعبا فريق برشلونة.

لامين جمال/ يامال

في أواخر موسم 2022/ 2023 أشرك تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يامال، الاعب الشاب الذي لم يتجاوز 16 عامًا آنذاك، وبعدها أصبح لامين، المولود لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، ركيزة أساسية في صفوف الفريق الكتالوني خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، ساهم خلالها في تتويج الفريق بثلاثية الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في 2025، والفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

بل ساهم لامين جمال أيضًا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب أمم أوروبا يورو 2024 في ألمانيا بتسجيله هدفًا رائعًا في مرمى فرنسا في الدور قبل النهائي، ليحصد اللاعب الواعد عددًا من الجوائز الفردية أبرزها الفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم بحفل جوائز الكرة الذهبية.

وسيحتفل يامال بعيد ميلاده التاسع عشر في يوم 13 تموز/ يوليو القادم، أي قبل 6 أيام فقط من نهائي كأس العالم، الذي يقف أمام إنجاز غير مسبوق؛ أن يصبح أول لاعب في التاريخ يحصد لقبي أمم أوروبا وكأس العالم قبل بلوغه سنّ الـ20.

باو كوبارسي

أما كوبارسي، فقد استغرق أقل من عامين ليتطور من مجرد لاعب صاعد في برشلونة إلى واحد من أفضل المدافعين في أوروبا، ويصبح ركيزة أساسية في النادي الكتالوني والمنتخب الإسباني على حد سواء.

ويتمتع كوبارسي (19 عامًا) بموهبة كبيرة في التعامل مع الكرة، كما تعكس قدرته العالية على قراءة الملعب نضجًا يفوق بكثير سنوات عمره، ويملك فرصة إنجاز جديد مع منتخب بلاده في مونديال 2026، بعدما ساهم في فوز بلاده بذهبية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة باريس 2024.

لينارت كارل

وخلال عام واحد فقط، صعد الألماني الشاب لينارت كارل (18 عامًا) بسرعة الصاروخ منذ ظهوره الأول بقميص بايرن ميونخ في الفوز الكاسح على أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة 10-0 في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، وأصبح ركيزة مهمة في هجوم الفريق البافاري، وكسب ثقة المدرب البلجيكي فنسنت كومباني.

يتمتع كارل بموهبة فطرية، وسرعة في الحركة، وحس تهديفي مميز، كما يجيد اللعب كصانع ألعاب أو كجناح أيمن، ما دفع يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا لضمه إلى قائمة الماكينات لأول مرة في آذار/ مارس الماضي، حين شارك اللاعب الشاب في مباراتين وديتين أمام سويسرا وغانا.

فرانكو ماستانتونو

وبعد بداية قوية للأرجنتيني فرانكو ماستانتونو (18 عامًا) لموسمه الأول بقميص ريال مدريد، ومشاركته في جميع مباريات الفريق الملكي في الدوري باستثناء مباراتين فقط حتى إصابته في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يأمل اللاعب الواعد في الحصول على فرصة للحضور في قائمة التانغو.

إلا أن فرصه تبدو ضعيفة في الظهور بمونديال 2026 بسبب ابتعاده عن التشكيل الأساسي خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد إقالة تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد وإسناد المهمة مؤقتًا إلى ألفارو أربيلوا، فضلًا عن وفرة العناصر الهجومية المميزة في خط هجوم الأرجنتين وعلى رأسها قائد الفريق ليونيل ميسي، وجوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويملك ماستانتونو 3 مباريات دولية في رصيده الآن، بعدما سجّل ظهوره الدولي الأول مع الأرجنتين في الفوز 1-0 على تشيلي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، في حزيران/ يونيو 2025.

إندريك

وتبرز من أميركا الجنوبية موهبة أخرى تحلم بأول ظهور في كأس العالم: البرازيلي إندريك، الذي كان انضمامه بين مفاجآت قائمة المدرب الإيطالي كارلو إنشيلوتي، إلى جانب المخضرم نيمار نجم سانتوس والهداف التاريخي للبرازيل.

ويتم إندريك عامه العشرين بعد أيام قليلة من موعد نهائي المونديال، لذلك يأمل نجم ريال مدريد المُعار إلى ليون الفرنسي في أن يكون احتفاله بيوم ميلاده استثنائيا هذه المرة، وأن يساهم في تتويج "السيليساو" بلقب كأس العالم الغائب منذ أكثر 24 عاما.

واحتاج إندريك إلى 21 مباراة فقط مع ليون لكي يتجاوز ما حققه في ضعف هذا العدد من المباريات تقريبا بقميص ريال مدريد، ولكن بدقائق مشاركة أكثر، إذ سجّل 8 أهداف وصنع مثلها مع النادي الفرنسي، مقابل تسجيله 7 أهداف مع الريال وصنعه هدفًا وحيدًا.

ويتميز إندريك بالسرعة والقدرة على اختراق الدفاعات بمهاراته العالية، كما أنه يمتاز بالقدرة على اللقب في أكثر من مركز، سواء كجناح أيمن أو مهاجم صريح أو تحت رأس الحربة.

كيندي بايز

كما يبرز أيضا الإكوادوري كيندي بايز، صانع الألعاب قصير القامة، الذي شارك في أكثر من 23 مباراة دولية حتى الآن، وتألق خلال تصفيات كأس العالم؛ وبتسجيله هدفًا في مرمى بوليفيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصبح أصغر لاعب من أميركا الجنوبية يُسجل في التصفيات وهو في السادسة عشرة من عمره فقط.

وقدم لاعب تشيلسي الحالي المُعار إلى ريفر بليت الأرجنتيني، أداءً مميزًا خلال فترة إعارته إلى أيضا ستراسبورغ الفرنسي، ويتطلع بحماس لمواصلة هذا التألق في مونديال 2026.

ومن المتوقع أن يحضر بايز في قائمة المنتخب الإكوادوري المشاركة في المونديال، التي سيُعلن عنها رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

غيلبرتو مورا

ومن المنتظر أيضًا أن تقدم المكسيك جوهرة جديدة تظهر لأول مرة في كأس العالم، وهو مايسترو خط الوسط الواعد غيلبرتو مورا، الذي يتسم بهدوئه الكبير وثباته عند الاستحواذ على الكرة، وبراعته في الربط بين الخطوط، وامتلاكه حسًا تهديفيًا عاليًا.

بعد انطلاقته القوية مع نادي تيخوانا ببلوغه 15 عامًا، سرعان ما سجل مورا ظهوره الأول مع المنتخب المكسيكي، ليصبح أصغر لاعب يحقق لقبًا دوليًا مع المنتخب الأول، عندما رفع كأس الكونكاكاف الذهبية، في تموز/ يوليو 2025 الماضي، وتألق أيضًا في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في نفس العام.

إبراهيم مباي

ومن القارة الإفريقية السمراء، يترقب عشاق كرة القدم ظهور موهبتين، هما السنغالي إبراهيم مباي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أصبح أصغر هداف في تاريخ كأس أمم إفريقيا بهز شباك السودان في مباراة دور الـ16 خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويتمتع مباي بقدراتٍ عالية في المراوغة، والتفوق في المواجهات الفردية، ليكسب ثقة المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الباريسي، ومع اقتراب ساديو ماني من بلوغ عامه الرابع والثلاثين في نيسان/ أبريل المقبل، يبدو أن مباي هو الوريث الشرعي لعرشه.

يان ديوماندي

أما الجوهرة الإفريقية الثانية، فهو الإيفواري يان ديوماندي الذي ارتقى سريعًا في مسيرته منذ ظهوره الأول مع ليغانيس في آذار/ مارس 2025، لينتقل إلى لايبزيغ الألماني في صيف العام نفسه.

وفرض ديوماندي (19 عامًا) نفسه على حسابات إيمرس فاي مدرب منتخب ساحل العاج، ليساهم في تأهل الأفيال إلى كأس العالم بعد غياب دام 12 عامًا، والتأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا الأخير.