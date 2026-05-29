مدربون من البلاد يتوقعون بطل أوروبا في قمة باريس سان جيرمان وأرسنال

في ما يلي توقعات عدد من المدربين في البلاد للمباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد أجمعوا على فوز الفريق الفرنسي واحتفاظه بالبطولة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي على حساب "المدفعجية".

يصطدم فريقا باريس سان جيرمان وأرسنال ببعضهما مساء غد السبت، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريق الفرنسي للاحتفاظ باللقب القاري، فيما يطمح "المدفعجية" إلى كتابة تاريخ جديد والعودة إلى منصة التتويج الأوروبية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي ظل حالة الترقب الكبيرة للمباراة، استطلع "عرب 48" آراء عدد من المدربين في البلاد حول توقعاتهم لهوية البطل والسيناريو الأقرب للمباراة الساخنة المنتظرة.

المدرب سمير عيسى

ومن جانبه، يدعم المدرب سمير عيسى ابن مدينة حيفا، فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بنتيجة هدفين نظيفين أو ثلاثة أهداف في مرمى أرسنال، حيث قال لـ"عرب 48"، إنه "أتوقع فوز باريس سان جيرمان الذي يملك خط هجوم كاسح بقيادة المميز عثمان ديمبلي. النادي الفرنسي يملك الخبرة الكافية في هذه البطولة، ولويس إنريكي مدرب يعرف من أين تؤكل الكتف".

وأضاف "أرسنال فريق جيد ولكنه يعتمد أكثر على لاعب هجوم واحد وهو بوكايو ساكا. أتوقع أن الظهير نونو مينديز سيتكفل بتغطية وإغلاق هذا اللاعب تماما".

المدرب سليمان الزبارقة

كما يعتقد المدرب سليمان الزبارقة ابن مدينة اللد، أن الغلبة ستكون لباريس سان جيرمان أيضا، ويقول لـ"عرب 48"، إنه "أعتقد أن المرشح الأقوى للفوز باللقب هو الفريق الفرنسي، لأنه مبني على كادر لاعبين ممتاز جدا، إذ أن قدراتهم فائقة وهو الأعلى مستوى عالميا، ويعتبر من أقوى الفرق في السنوات الأخيرة ولديه مدرب صاحب بطولات مع برشلونة ويستمر في مشواره بحصد الألقاب مع الفرنسيين".

وتحدث عن حظوظ الفريق الإنجليزي قائلا "من الواضح أن أرسنال فريق لا يستهان به، لكن خبرته أقل من الفرنسيين في مثل هذه المواقف. من يصل إلى فرص أكثر للتهديف ويستغلها سيفوز، وأتوقع أن نشهد مباراة مع أهداف كثيرة للاستمتاع أكثر".

المدرب شادي حمودة

ويرى المدرب شادي حمودة من بلدة البعينة نجيدات، أن اللاعب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هو من سيقود باريس سان جيرمان للتتويج بالبطولة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي، ويقول لـ"عرب 48" إن "المباراة لن تكون شبيهة بمواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ضمن نصف النهائي، لأن أرسنال يعتمد على اللعب الدفاعي وتهديد مرمى الخصم عبر المرتدات، وهنا ما سيصنع الفارق هو القدرات الفنية الشخصية للاعبي المقدمة في باريس سان جيرمان، وبالأخص كفاراتسخيليا الذي ساهم كثيرا في إنجاح مسيرة فريقه وأرى أنه أفضل لاعب في العالم".

ويعتقد أن الفريق الفرنسي يؤكد جدارته للفوز بكل لقب محليا وقاريا، عبر منظومة عمل ناجحة؛ وفق ما قال المدرب حمودة.

المدرب فايد حسون

ويتوقع المدرب فايد حسون ابن دالية الكرمل، تتويج باريس سان جيرمان أيضا بطلا لدوري أبطال أوروبا واحتفاظه باللقب، رغم احتفاظه بتشجيع منافسه أرسنال، ويقول لـ"عرب 48"، إنه "أتوقع فوز باريس سان جيرمان باللقب، وأن نشاهد مباراة جميلة وهجومية من قبل الطرفين".

وأضاف "القلب يريد فوز أرسنال، لكنه يصطدم بالعقل الذي يتوقع فوز باريس سان جيرمان"، مشيرا إلى أن "خبرة النادي الفرنسي ترشحه للفوز على حساب القدرات والمواهب لدى أرسنال، لأن مثل هذه المباريات تحتاج إلى الخبرة لحسمها".

المدرب أيمن أبو يونس

ويظن المدرب أيمن أبو يونس ابن مدينة سخنين، أن باريس سان جيرمان سيثبت علو كعبه للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، ويقول لـ"عرب 48"، إن "مباراة النهائي تبدو متوازنة جدا على الورق، لكن عند النظر إلى التفاصيل الفنية والجانب الذهني، هناك أسباب واقعية تجعل كفة باريس تميل قليلا رغم قوة أرسنال الدفاعية".

ولفت إلى أن "أرسنال هذا الموسم قام ببناء شخصيته على الانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي القوي، مع خط دفاع يعتبر من الأقوى أوروبيا. الفريق يجيد إغلاق المساحات وتقليل خطورة المنافس، لذلك من الطبيعي أن يدخل النهائي بسمعة دفاعية قوية، لكن مباريات النهائي غالبا ما تحسم بالتفاصيل الفردية، وهنا يظهر تفوق باريس سان جيرمان الذي يمتلك قدرات هجومية متنوعة ولاعبين قادرين على حسم المباراة من أنصاف الفرص، سواء إن بالسرعة أو المهارة الفردية أو الحلول الهجومية السريعة"، وتوقع أبو يونس فوز الفريق الفرنسي بنتيجة هدف وحيد أو فوزه بهدفين مقابل هدف لأرسنال.

المدرب علاء صايغ

ومن جانبه، يعتقد المدرب علاء صايغ ابن مدينة الناصرة، أن كل الطرق تؤدي إلى ظفر باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، ويقول لـ"عرب 48"، إنه "أتوقع فوز باريس سان جيرمان باللقب لأنه مجرب أكثر من أرسنال في السنوات الأخيرة في دوري الأبطال وتجربته مثبتة بدليل فوزه الموسم الماضي باللقب الأغلى في أوروبا".

وتابع "إن مجرد وصول المدفعية إلى النهائي يعد إنجازا بحد ذاته. صحيح أن كل شيء متوقع لكنني أميل إلى فوز النادي الفرنسي باللقب للمرة الثانية تواليا".