مباشر | نهائي دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان (0-1) أرسنال

مباشر: يتابع الملايين من عشاق ومشجعي الساحرة المستديرة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال، إذ يطمح الأول للاحتفاظ بالبطولة بينما يسعى الأخير إلى استعادة أمجاده والعودة لمنصات التتويج الأوروبية.

انطلقت عند الساعة السابعة مساء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي، في العاصمة المجرية بودابست، وسط ترقب ومتابعة الملايين من المشجعين وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

ويسعى الفريق الفرنسي إلى الاحتفاظ بالبطولة الكبرى أوروبيا والتتويج بها للمرة الثانية في تاريخه، فيما يطمح أرسنال استعادة أمجاده القارية وتحقيق البطولة بعد سنوات طويلة من الغياب عن منصة التتويج.

مشجعون لباريس سان جيرمان في ملعب المباراة

تشكيلة الفريقين

باريس سان جيرمان: ماتفي سافونوف، نونو مينديز، ويليان باتشو، ماركينيوس، أشرف حكيمي، فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبلي، ديزيريه دوي.

أرسنال: ديفيد رايا، موسكيرا، غابرييل ماجاليس، ويليام ساليبا، هينكابي، مارتن أوديغارد، لويس سكيلي، ديكلان رايس، لينادرو تروسارد، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا.

تغطية مباشرة

مجريات الشوط الأول:

19:00: انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 5: هدف مبكر لأرسنال من قدم اللاعب كاي هافيرتز.