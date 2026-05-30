منتخب إيران يترقّب قرار التأشيرات الأميركية قبل انطلاق المونديال

قال نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي محمد نبي، الجمعة، إن السلطات الأميركية سترد على طلبات تأشيرات لاعبي المنتخب الإيراني لكأس العالم "خلال هذا الأسبوع".

وأوضح أن المنتخب الإيراني سيقيم معسكره خلال البطولة في المكسيك، رغم أن مبارياته الثلاث في دور المجموعات ستُقام داخل الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الطلبات تأتي في ظل حالة من عدم اليقين بشأن منح التأشيرات، على خلفية التوترات بين البلدين، رغم وجود وقف إطلاق نار هش بعد الحرب التي اندلعت أواخر شباط/فبراير بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وقال نبي، عبر مترجم، بعد فوز إيران على غامبيا 3-1 في مباراة ودية: "لقد أرسلنا رسالة إلى الفيفا للاستفسار عن وضع التأشيرات، وقد رد علينا بأن النتائج ستُبلّغ هذا الأسبوع".

وسيخوض المنتخب الإيراني مباراة ودية أخرى أمام مالي، في أنطاليا، الخميس المقبل، قبل أن يبدأ مشواره في كأس العالم، في 16 حزيران/يونيو، أمام نيوزيلندا في لوس أنجليس.