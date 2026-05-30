مونديال 2026: مدرب منتخب مصر يعلن عن القائمة النهائية ويستبعد أقطاي

أعلن مدرب مصر عن قائمة منتخب بلاده التي ستخوض بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها يوم 11 حزيران/ يونيو المقبل، التي تضم 26 لاعبا، علمًا أنه سيلعب ضمن المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

استبعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مهاجم انبي الشاب أقطاي عبد الله من القائمة النهائية للفراعنة التي تسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية السبت، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026 لكرة القدم المقررة بين 11 حزيران/ يونيو و19 تموز/ يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيخوض النجم محمد صلاح والحارس محمد الشناوي والجناح محمود حسن "تريزيغيه" كأس العالم للمرة الثانية بعد 2018.

وكان المنتخب المصري قد تغلب على روسيا وديا الخميس 1-0 على استاد القاهرة في المباراة الودية الثالثة استعدادا للمونديال بعد الفوز على السعودية في جدة 4-0، والتعادل مع إسبانيا في برشلونة بدون أهداف في آذار/مارس الماضي. ويختتم مبارياته الودية بمواجهة البرازيل في أوهايو بالولايات المتحدة يوم 6 حزيران/ يونيو.

وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب "تطير البعثة السبت إلى ولاية أوهايو الأميركية لخوض معسكر مغلق هناك ينتهي بخوض المباراة الودية الأخيرة أمام البرازيل، ثم يغادر المنتخب في اليوم التالي إلى سبوكين في ولاية واشنطن مقر معسكر المنتخب في المونديال"

حول استبعاد بعض اللاعبين بالرغم من حصولهم على التأشيرات، قال "استخرجنا تأشيرات الولايات المتحدة وكندا لحوالي 50 لاعبا هم قوام القائمة الأولية حتى نكون جاهزين في حالة إصابة أي لاعب أو حدوث أمر طارئ. كل اللاعبين الذين تم استبعادهم كان ذلك لأسباب فنية ولا يوجد خلافات شخصية بين الجهاز الفني وأي لاعب".

وأشار حسن إلى أن الثنائي المصاب محمد حمدي وإسلام عيسى قد يرافق بعثة المنتخب في كأس العالم تكريما لهما. وتعرض حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، فيما تعرض عيسى للإصابة نفسها في مباراة إسبانيا الودية.

في سياق متصل نفى الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي ما تردد بشأن سفر 15 فردا إضافيا ضمن بعثة المنتخب الرسمية إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن مجلس إدارة الاتحاد حريص كل الحرص على اقتصار التمثيل على البعثة الرسمية برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد دون السماح بمرافقة أي أعداد إضافية مع البعثة الرسمية.

وفي ما يأتي القائمة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير (الأهلي)، المهدي سليمان (الزمالك)، محمد علاء (الجونة).

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم (الأهلي)، طارق علاء (زد)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح (الزمالك)، كريم حافظ (بيراميدز).

خط الوسط: مروان عطية، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور (الأهلي)، مهند لاشين (بيراميدز)، نبيل عماد "دونغا" (النجمة السعودي)، محمود صابر (زد)، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (بيراميدز).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن "تريزيغيه" (الأهلي)، هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني)، عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، إبراهيم عادل (نورشيلاند الدانماركي)، حمزة عبد الكريم (برشلونة الإسباني).