مونديال 2026: الجزائر تعلن قائمة اللاعبين لخوض البطولة

أعلن مدرب المنتخب الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، القائمة النهائية التي سوف تخوض بطولة كأس العالم، واعدًا الجماهير بتقديم قصارى الجهد لتجاوز المرحلة الأولى والتأهّل إلى التصفيات.

أعلن المدرب البوسني-السويسري، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الأحد عن قائمة لاعبي المنتخب الجزائري لنهائيات مونديال 2026، وقد خلت التشكيلة من أي مفاجآت.

وفضّل بيتكوفيتش الاستقرار في قائمته، مع استدعاء الحارس لوكا زيدان ولاعب الوسط هشام بوداوي، بعد الشكوك التي حامت حولهما بسبب الإصابة.

وفي المقابل، غاب لاعب وسط ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر الذي لعب الموسم المنصرم مع دينامو زغرب الكرواتي على سبيل الإعارة، ومهاجم الشمال القطري بغداد بونجاح، في خطوة متوقعة؛ استنادا إلى خيارات بيتكوفيتش منذ انطلاق التحضيرات للنهائيات العالمية.

وعند سؤاله عن سبب استبعادهما، أجاب بيتكوفيتش وفق ما نقلت الصحافة المحلية قائلا "لست مضطرا إلى تبرير خياراتي، وسبب عدم استدعائي لبعض اللاعبين هو أنني أجري تحليلا شاملا، وفق ما هو في مصلحة المنتخب".

وأضاف "لا يوجد أي مدرب في العالم يرفض الأمور التي قد تجعله يفوز بالمباريات، أنا لست ضد اللاعبين الذي لم أستدعهم، لكني أفضل الذين استدعيتهم".

ويعوّل بيتكوفيتش بطبيعة الحال على القائد رياض محرز وحسام عوار ليكونا مركز الثقل الهجومي في المنتخب، الذي يواصل تحضيراته في الجزائر قبل السفر إلى روتردام لملاقاة هولندا في اللقاء الودي المقرر يوم الأربعاء القادم.

ويتوجه بعدها "محاربو الصحراء" إلى كانساس سيتي حيث سوف يخوضون لقاءهم الاستعدادي الأخير ضد بوليفيا، وذلك في 10 حزيران/ يونيو، أي عشية افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من النهائيات العالمية التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويبدأ المنتخب الجزائري مشواره في 16 حزيران/ يونيو حين يلاقي الأرجنتين حاملة اللقب، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم الأردن والنمسا أيضا.

وقال بيتكوفيتش تعليقا على ما يتوقعه في المونديال، "منذ قدومي إلى هنا أردت دائما تكوين فريق تنافسي وجاهز. صحيح أن هناك فوارق بين الأرجنتين ومنتخبات أخرى، لكنّ هدف المجموعة وكل لاعب أن نكون حاضرين، ونبحث عن الفوز ضد أي منافس... أيًّا كان المنافس".

ويعود منتخب الجزائر للنهائيات العالمية بعدما غاب منذ مونديال 2014 في البرازيل، حين وصل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في رابع مشاركة في تاريخه.

ووعد بيتكوفيتش بأن "نقدم أفضل ما لدينا... لدينا عدة أهداف وأولها أن تكون التحضيرات التي أجريناها قادرة على قيادتنا إلى تحقيق شيء ما في مباراتنا الأولى، ثم التقدم خطوة بخطوة".

وتابع قائلا "سوف نعمل على تقديم أفضل ما لدينا من أجل عدم العودة إلى الجزائر بعد المباراة الثالثة"، أي عدم الخروج من الدور الأول.

وفي ما يلي التشكيلة النهائية للمنتخب الجزائري:

حراسة المرمى: لوكا زيدان، أسامة بن بوط، ميلفين ماستيل

الدفاع: رفيق بلغالي، ريان أيت-نوري، سمير شرقي، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، أشرف عبادة، خوان حجام، زين الدين بلعيد، محمد أمين توقاي

الوسط : هشام بوداوي، نبيل بن طالب، رامز زروقي، ياسين تيطراوي، حسام عوار، فارس شايبي، ابراهيم مازة

الهجوم: رياض محرز، أمين غويري، محمد عمورة، عادل بولبينة، فارس غجيميس، أنس حاج موسى، نذير بن بوعلي.

وفي الاحتياط: الحارس عبد اللطيف رمضان