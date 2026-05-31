مونديال 2026: هولندا تبحث عن كسر عقدة اللقب العالمي

يدخل المنتخب الهولندي كأس العالم 2026 بسلسلة طويلة من النتائج الإيجابية وتشكيلة تجمع بين الخبرة والشباب، آملا في إنهاء عقود من الإخفاقات واقتناص لقبه العالمي الأول.

رغم أنه لا يُصنّف بين أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026، يدخل منتخب هولندا البطولة بطموحات كبيرة لإنهاء عقدة اللقب العالمي التي لازمته لعقود، مستندا إلى تشكيلة متوازنة وسلسلة من النتائج الإيجابية تحت قيادة المدرب رونالد كومان.

ويخوض المنتخب الهولندي النهائيات في أميركا الشمالية بعد 14 مباراة متتالية من دون هزيمة في مختلف المسابقات، بينها ثماني مباريات في التصفيات، في وقت يواصل فيه استعادة مكانته بين كبار المنتخبات بعد سنوات من التراجع أعقبت بلوغه نصف نهائي مونديال 2014.

ووصلت هولندا إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 قبل أن تودع البطولة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين التي توجت لاحقا باللقب، بعدما عادت من تأخر بهدفين إلى تعادل دراماتيكي. كما بلغت نصف نهائي كأس أوروبا 2024 قبل أن تخسر أمام إنكلترا بهدف قاتل سجله أولي واتكينز في الوقت بدل الضائع.

ويخوض المنتخب الهولندي منافسات المجموعة السادسة إلى جانب اليابان والسويد وتونس، ويبدو مرشحا بقوة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، رغم أن صدارة المجموعة قد تضعه في مواجهة صعبة في دور الـ32 مع أحد منتخبات المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل والمغرب.

وقال المهاجم الهولندي السابق باتريك كلويفرت إن منتخب بلاده "من المنتخبات التي يجب الحذر منها في كأس العالم"، معتبرا أنه قادر على بلوغ ربع النهائي على الأقل.

ويعوّل كومان على مزيج من أصحاب الخبرة واللاعبين الشبان، رغم بعض الهواجس المرتبطة بالإصابات. ويُعد غياب لاعب الوسط تشافي سيمونز ضربة مؤثرة للمنتخب، إلا أن المدرب الهولندي يرى أن لديه البدائل اللازمة لتعويضه.

وقال كومان إن إصابة سيمونز كانت "ضربة قاسية فعلا"، مضيفا: "من ردّ فعله أدركنا أن الأمر خطير. هذا أمر دراماتيكي بالنسبة لنا".

وفي المقابل، يقترب جاستن كلويفرت من العودة بعد الإصابة، كما قد يدخل لاعب وسط آيندهوفن خوس تيل دائرة المنافسة على مكان في التشكيلة النهائية.

وأكد كومان أن لاعب الوسط جورجينيو فينالدوم لن يكون ضمن القائمة المشاركة في النهائيات، رغم الموسم الجيد الذي قدمه مع الاتفاق السعودي، قائلا إنه فضّل الاعتماد على خيارات أخرى في مركزه.

وأظهرت هولندا قدرتها على منافسة الكبار خلال ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا، بطلة أوروبا، حين خرجت بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بنتيجة 5-5 في مجموع المباراتين.

وتحمل هولندا سجلا استثنائيا في كأس العالم من دون أن تتوج باللقب، إذ حلت وصيفة في نسخ 1974 و1978 و2010، كما بلغت نصف النهائي مرتين، ما يجعلها صاحبة أفضل سجل تاريخي بين المنتخبات التي لم تحرز الكأس العالمية.

ورغم غياب أسماء أسطورية من طراز يوهان كرويف وماركو فان باستن ورود خوليت وأريين روبن، نجح كومان في بناء منتخب يصعب التغلب عليه، ويضم مجموعة من اللاعبين القادرين على المنافسة في الأدوار المتقدمة.

وسيكون ممفيس ديباي، الهداف التاريخي للمنتخب الهولندي برصيد 55 هدفا، ضمن التشكيلة رغم عدم استعادته كامل جاهزيته البدنية بعد إصابة أبعدته أخيرا عن الملاعب.

وأكد كومان أن مهاجم كورينثيانز البرازيلي سيبقى ضمن خططه حتى لو لم يكن جاهزا للمشاركة في المباراة الافتتاحية أمام اليابان في 14 حزيران/ يونيو.

كما يُنتظر أن يلعب دونييل مالين دورا بارزا في الخط الأمامي بعدما سجل 14 هدفا مع روما الإيطالي منذ انضمامه إلى الفريق على سبيل الإعارة من أستون فيلا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.