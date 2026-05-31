هافيرتز يتطلع إلى استعادة توازنه مع ألمانيا بعد خيبة نهائي الأبطال

يأمل المهاجم الألماني كاي هافيرتز في تجاوز خيبة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال مشاركته المرتقبة مع منتخب بلاده في كأس العالم، مؤكداً حماسه للانضمام إلى المعسكر والاستعداد للاستحقاق الدولي المقبل.

هافيرتز يحتفل بالهدف الأول لأرسنال في نهائي الأبطال أمام سان جيرمان، أمس(Getty Images)

أعرب المهاجم الألماني ، كاي هافيرتز، عن حماسه للالتحاق بمعسكر منتخب ألمانيا استعداداً لكأس العالم، آملاً أن تساعده المشاركة الدولية على تجاوز مرارة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مع أرسنال أمام باريس سان جيرمان.

وأكد هافيرتز، الذي يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب الألماني، أنه يتطلع بشغف للانضمام إلى زملائه بعدما تابع استعداداتهم خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى جاهزيته للمساهمة في مشوار المنتخب خلال البطولة.

ومن المتوقع أن يغيب لاعب أرسنال عن المواجهة الودية أمام منتخب فنلندا، لكنه قد يسجل ظهوره في اللقاء التحضيري الأخير أمام الولايات المتحدة قبل انطلاق منافسات المونديال، حيث تستهل ألمانيا مشوارها بمواجهة منتخب كوراساو، ثم تلتقي كوت ديفوار والإكوادور ضمن دور المجموعات.

وجاءت تصريحات هافيرتز عقب خسارة أرسنال نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان، رغم نجاحه في تسجيل هدف التقدم لفريقه خلال المباراة. وبذلك أصبح ثالث لاعب في تاريخ البطولة يسجل في المباراة النهائية بقميص ناديين مختلفين، بعد كريستيانو رونالدو وماريو ماندزوكيتش.

وأشار اللاعب الألماني إلى صعوبة متابعة ركلات الترجيح من مقاعد البدلاء، مؤكداً احترامه الكبير للاعبين الذين يتحملون مسؤولية تنفيذها، فيما شدد على أن أرسنال سيطوي صفحة الخسارة ويعود للمنافسة بقوة في الموسم المقبل.

ويستعد أرسنال للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أحرزه هذا الموسم، بينما أكد هافيرتز أن الفريق سيواصل العمل سعياً لإضافة المزيد من الألقاب في المستقبل.