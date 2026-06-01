مونديال 2026: البرازيل يكتسح بنما بسداسية في استعداداته للبطولة

قدم المنتخب البرازيلي أداء مقنعا أمام ضيفه بنما في مباراة ودية تجهيزا لكأس العالم، وسجل نصف دزينة من الأهداف في غياب نجمه نيمار للإصابة.

سحق منتخب البرازيل ضيفه بنما بنتيجة 6-2 وديا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، ضمن استعدادات أبطال العالم خمس مرات لنهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجرت المباراة في غياب نيمار، الذي يُعاني إصابة في عضلة الساق، فيما يحيط الشك بمشاركته في مباراة البرازيل الافتتاحية في كأس العالم ضد المغرب في 13 حزيران/ يونيو في نيوجيرسي.

وتابع هداف المنتخب البرازيلي التاريخي (79 هدفا) اللقاء في ملعب ماراكانا أمس الأحد، على وقع هتاف الجمهور باسمه، لا سيما خلال الإحماء عندما انضم إلى زملائه في الملعب.

ومنح فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني الأفضلية لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى بعد صافرة البداية، إثر تمريرة من القائد كازيميرو، ليسدد كرة من قرابة 23 مترا استقرت في الشباك.

واهتزت الشباك البرازيلية بهدف مفاجىء عبر النيران الصديقة، بعد ركلة حرة نفذها ميكايل موريو اصطدمت بالجناح ماتيوس كونيو وخدعت الحارس أليسون (13).

وأعاد الثنائي فينيسيوس وكازيميرو الأفضلية للبرازيل بعدما سجل لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق هدفا برأسه في الدقيقة 38.

وأجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل تغييرات بعد العودة من الاستراحة، فاستبدل تشكيلته الأساسية بالكامل باستثناء ليو بيريرا مع انطلاق الشوط الثاني.

وواصل البرازيليون ضغطهم على منتخب بنما المتواضع، وأضافوا 3 أهداف في غضون 10 دقائق، استهلها الشاب راين بعدما استفاد ابن الـ 19 عاما الذي يلعب لصالح بورنموث الإنجليزي من تمريرة خاطئة من حارس مرمى بنما أورلاندو موسكيرا على الجناح الأيمن، ليسدد الكرة بهدوء في المرمى الخالي وسط فرحة جماهير ملعب ماراكانا (52).

وسجل لوكاس باكيتا الرابع بتسديدة من حافة منطقة الجزاء (59)، قبل أن يرفع إيغور تياغو غلّة البرازيل بعدما ارتكب الحارس موسكيرا خطأ عليه داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها بنجاح (62).

واختتم دانيلو لاعب وسط بوتافوغو المهرجان التهديفي للبرازيل، بعدما استقبل تمريرة باكيتا العرضية داخل منطقة الجزاء ثم راوغ دفاع بنما وسدد الكرة في الشباك (80).

وقلّصت بنما الفارق بهدف متأخر في الدقيقة 83 عندما أطلق كارلوس هارفي تسديدة صاروخية من مسافة 27 مترا.

ومن المقرر أن تخوض البرازيل مباراتها الودية الأخيرة ضد مصر في كليفلاند السبت القادم، قبل أن تستهل مشوارها في المجموعة الثالثة من كأس العالم بمواجهة المغرب، ثم هايتي واسكتلندا.