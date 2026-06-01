مونديال 2026: مصر في سطور

يخوض منتخب مصر نهائيات كأس العالم بعدما كانت مشاركته الأخيرة في نسخة العام 2018، إذ سيستهل مشواره ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

تخوض مصر نهائيات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ضمن المجموعة السابعة من البطولة.

الإنجازات

كأس أمم إفريقيا: بطل أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): التاسع والعشرون.

آخر مشاركة في كأس العالم: 2018.

اللقب: الفراعنة.

أبرز الأندية: الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي.

التأهل: بعد الإخفاق في بلوغ النسخة الأخيرة في قطر، ضمنت مصر هذه المرة تأهلها إلى مونديال 2026 بعدما أنهت مشوارها في التصفيات دون أي خسارة، متصدرة المجموعة الأولى بثمانية انتصارات وتعادلين، مع تلقيها هدفين فقط. ومن بين الأهداف العشرين التي سجلتها مصر، وقع تسعة منها نجم هجومها محمد صلاح.

المدرب: يحمل حسام حسن الرقم القياسي في عدد الأهداف بقميص المنتخب المصري (69)، وقد درّب العديد من الأندية المحلية، بينها المصري البورسعيدي والزمالك، الذي دافع عن ألوانه لاعبا. وبعد تجربة أولى كمدرب للمنتخب الأردني (2013-2014)، تولى قيادة منتخب مصر عام 2024 خلفا للبرتغالي روي فيتوريا. ومن دون أن تبهر، حافظت مصر على مكانتها في كأس أمم إفريقيا 2025، التي بلغت خلالها الدور نصف النهائي.

النجم: محمد صلاح. في سن الثالثة والثلاثين، لا يزال قائد الفراعنة أحد أبرز مفاتيح اللعب إلى جانب عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) ضمن تشكيلة متماسكة لكنها تفتقر في كثير من الأحيان إلى الجرأة الهجومية. وإذا كان صلاح قد خرج من موسم معقد مع ليفربول، الذي سيغادره في نهاية الموسم بعد تسع سنوات أصبح خلالها أسطورة لـ"الريدز"، فإن مكانته في المنتخب الوطني تبقى من دون تغيير.

الطموحات: في مشاركتها الرابعة في كأس العالم، يمكن لمصر أن تطمح إلى باكورة انتصاراتها وتخطي الدور الأول للمرة الأولى، عبر منافسة إيران ونيوزيلندا على البطاقة الثانية خلف المرشح الأبرز بلجيكا. وكانت مصر قد خاضت ثمن النهائي في نسخة 1934 في إيطاليا، إلا أن البطولة كانت تقام حينها بنظام خروج المغلوب من دون دور مجموعات.