مونديال 2026: منتخب السعودية يعلن قائمة لاعبيه

أعلن المنتخب السعودي عن قائمة لاعبيه المشاركة في بطولة كأس العالم، والتي يستهلها ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، أوروغواي، والرأس الأخضر.

أعلن اليوناني جورجيوس دونيس المدير الفني لمنتخب السعودية القائمة النهائية للفريق التي ستشارك في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وضمّت قائمة خيارات دونيس 26 لاعبًا، وهم محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، فراس البريكان، صالح الشهري، عبد الله الحمدان.

من جهة أخرى، سيواصل اللاعبون عبد الله آل سالم، وعبد الرحمن الصانبي، وعبد القدوس عطية مشاركتهم في معسكر المنتخب السعودي، وذلك بناءً على طلب المدير الفني جورجيوس دونيس.

وأوضح حساب المنتخب السعودي على منصة "إكس"، أن هذا الإجراء يأتي بناءً على ما تنص عليه لوائح البطولة والتي تتضمن إمكانية استبدال أي لاعب مُدرج في القائمة النهائية قبل موعد المباراة الأولى للمنتخب الوطني بـ24 ساعة، في حال تعرضه لإصابة تمنعه من لعب مباريات البطولة، كما تسمح اللوائح باستبدال حارس المرمى المصاب في أي وقت خلال فترة المشاركة في البطولة.

