مونديال 2026: "فيفا" يقرّ صلاحيات جديد للحكام للحدّ من إضاعة الوقت

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، اليوم الإثنين أن الحكام الموجودين على أرض الملعب سيحافظون على سير اللعب خلال منافسات بطولة كأس العالم، وذلك للحد من تعطيل اللعب وإضاعة الوقت، وذلك قبل أقل من اسبوعين من بداية البطولة المرتقبة.

وأضاف "فيفا" أنه من بين النقاط التي سيركز عليها الحكام، هي الالتزام بطرد أي لاعب يلجأ إلى تغطية فمه في أثناء التحدث مع خصمه في حال حدوث مشادة بينهما على أرض الملعب. فيما قال رئيس لجنة الحكام في "فيفا"، بيرلويجي كولينا، "نواصل سعينا في الحد من إضاعة الوقت وتعطيل اللعب قدر الإمكان".

وجاءت سائر القواعد التي أقرها "فيفا" خلال البطولة كالتالي:

-في حال مغادرة لاعب أرض الملعب بسبب غضبه من قرار الحكم، يمكن للحكم إشهار البطاقة الحمراء له.

-من أجل تسريع اللعب يمكن للحكام تطبيق العد التنازلي لمدة خمس ثوان على ضربات المرمى ورميات التماس، وفي حال عدم تنفيذ ضربة المرمى قبل نهاية هذا العد ستحتسب ضربة ركنية للفريق المنافس، وفي حال عدم تنفيذ رمية التماس في المدة ذاتها، فإنها سوف تُمنح للفريق المنافس، وهذا ما يتماشى مع قاعدة الثواني الثماني لحراس المرمى، التي تتيح للحارس فرصة لعب الكرة بعد التصدي لها.

-يجب على اللاعبين الذين استُبدلوا مغادرة أرض الملعب خلال عشر ثوان، باستثناء الحالات التي يكون فيها اللاعب مصابا أو في حال حدثت مشاكل أمنية.

-يجري توضيح بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في بعض الجوانب، إذ يمكن استخدامها للتحقق من حالات البطاقات الحمراء بعد حصول اللاعب على البطاقة الصفراء الثانية بالخطأ، أو في حالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب، كما يمكن لها مراجعة الضربات الركنية التي قد تُمنح خطأً.

-كما أعلن "فيفا" أن اللاعبين الذين يغطون أفواهم بأيديهم أو أذرعهم أو قصمانهم، في حال رأى الحكام أن الحديث غير ودي، سوف يُطردون من الملعب، لكن سوف يُسمح بذلك إذا لم يكن الموقف عدائيا.

-كما تم توضيح الحالات التي يمكن مراجعتها في تقنية الفيديو (VAR) في حال حدوث مخالفات من الفريق الذي يهاجم قبل لعب الضربة الركنية، أو تنفيذ ضربة ثابتة أدت إلى هدف، أو احتساب ضربات الجزاء أو عقوبات.