إصابة عضلية تبعد باومغارتنر عن كأس العالم وتربك حسابات النمسا

تلقى منتخب النمسا ضربة موجعة قبل انطلاق كأس العالم، بعد تأكد غياب كريستوف باومغارتنر بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال الإحماء قبل مواجهة تونس الودية.

باومغارتنر يتحدث مع مدربه قبل المباراة أمام تونس في فيينا، 1 حزيران 2026 (Getty Images)

أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، غياب لاعب الوسط كريستوف باومغارتنر عن نهائيات كأس العالم المقبلة، بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ اليمنى، ما يشكل ضربة مؤثرة لمنتخب النمسا قبل أيام من انطلاق البطولة.

وأصيب باومغارتنر (26 عاما) خلال عمليات الإحماء التي سبقت المباراة الودية أمام تونس، مساء الإثنين في فيينا، والتي انتهت بفوز النمسا بهدف دون رد. وأكدت الفحوصات الطبية، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي، حجم الإصابة التي ستمنعه من المشاركة في المونديال.

وقال مدرب المنتخب النمساوي، رالف رانغنيك، إن غياب باومغارتنر يمثل خسارة كبيرة للفريق، مشيرا إلى دوره المحوري داخل التشكيلة وعلى الصعيد المعنوي.

ولم يكشف الاتحاد النمساوي أو الجهاز الفني حتى الآن عن اللاعب الذي سيعوض غياب النجم في القائمة النهائية.

ويأتي غياب باومغارتنر بعد موسم مميز مع فريقه، سجل خلاله 13 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى، كما يمتلك سجلا دوليا لافتا خاض خلاله 58 مباراة مع منتخب بلاده. ويُعرف أيضا بتسجيله أسرع هدف في تاريخ المباريات الدولية، عندما هز شباك سلوفاكيا بعد 6.3 ثانية فقط من انطلاق اللقاء في آذار/ مارس 2024.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب النمساوي إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يوم الخميس، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب الأردن قبل لقاء الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات دور المجموعات.