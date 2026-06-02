مونديال 2026: المنتخب السعودي في سطور

سوف ينافس المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة التي تضم: إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر، ساعيا إلى تقديم أداء قوي رغم قوة المنافسين.

الإنجازات:

بطلة كأس آسيا أعوام 1984 و1988 و1996

آخر مشاركة في كأس العالم: 2022

تصنيف "فيفا": 61

اللقب: "الصقور الخضر"، "الأخضر"

أبرز الأندية: الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي

التأهل: خاضت السعودية مشوارا صعبا، واضطرت إلى المرور عبر الدور الرابع من التصفيات بعد إخفاقها في الدور الثالث بحلولها خلف اليابان وأستراليا. ومنحها تعادل أخير مع العراق (0-0) بطاقة العبور إلى المونديال بفارق الأهداف.

المدرب: عاد المدرب السابق للصقور الخضر بين عامي 2019 و2023، الذي تولى قيادة عدة منتخبات، هيرفيه رونار، إلى تولي قيادة المنتخب السعودي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وضمن التأهل إلى كأس العالم. لكن الفرنسي المخضرم أُقيل قبل شهرين من انطلاق البطولة، ليُستبدله في نيسان/ أبريل يورغوس دونيس في تدريب المنتخب. ويمتلك اليوناني الدولي السابق، البالغ 56 عاما، خبرة في التدريب داخل الدوري السعودي.

النجم الأبرز: الجناح سالم الدوسري، الملقب بـ"الإعصار"، يستعد لخوض ثالث مشاركة له في كأس العالم مع الصقور الخضر، بعدما حمل قميص المنتخب في أكثر من مئة مباراة دولية، وسجّل 25 هدفا. وكان من أبطال الفوز التاريخي على الأرجنتين في دور المجموعات عام 2022 (2-1)، حين سجل هدفا رائعا. ولا يزال اللاعب البالغ 34 عاما في أفضل حالاته، إذ أحرز هذا الموسم 8 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الهلال.

الطموحات: رغم إنجازهم أمام الأرجنتين في دور المجموعات بمونديال قطر، أنهى السعوديون مشاركتهم في 2022 في المركز الأخير ضمن مجموعتهم، وفشلوا مجددا في بلوغ الدور الثاني. وعلى الرغم من وجود إسبانيا والأوروغواي في مجموعتها، تأمل السعودية في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عام 1994.