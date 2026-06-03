مونديال 2026: المنتخب العراقي في سطور

يشارك أسود الرافدين في بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم، بعد مشوار شاق اكتنفته ظروف استثنائية بسبب حرب إيران، ورغم منافستهم في مجموعة تضمّ فرنسا والنرويج والسنغال، فإن الحلم بتفجير مفاجأة تاريخية لا يبرح اللاعبين.

ينافس المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026.

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الإنجازات:

الفوز بكأس آسيا عام 2007

المشاركة الوحيدة في كأس العالم حتى الآن: 1986، خرج من الدور الأول

تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا": 57

اللقب: "أسود الرافدين"

أبرز الأندية: الزوراء، الشرطة، القوة الجوية

التأهل: بعد تصفيات شاقة في القارة الآسيوية، لم يتمكن العراق من التأهل مباشرة إلى مونديال 2026، واضطر إلى خوض مسار طويل وشاق انتهى بمباراة فاصلة أمام بوليفيا في مونتيري (المكسيك)، حسمها لمصلحته بنتيجة 2-1، ليضمن في نهاية المطاف تأهله إلى ثاني كأس عالم في تاريخه بعد نسخة 1986 في المكسيك.

المدرب: تولى الأسترالي غراهام أرنولد المهمة في أيار/ مايو 2025 خلفا للإسباني خيسوس كاساس، الذي أُقيل فيما كانت حظوظ العراق في التأهل إلى مونديال 2026 تتضاءل. ومع أرنولد، تجاوز العراق الإمارات العربية المتحدة في الملحق القاري (1-1 ذهابا و2-1 إيابا)، ثم تغلب على بوليفيا في الملحق العالمي. ويستعد أرنولد، الذي أشرف على منتخب أستراليا بين 2018 و2024، لخوض ثاني كأس عالم تواليا على مقاعد البدلاء. ففي قطر 2022، قاد المدرب البالغ 62 عاما منتخب أستراليا إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

النجم الأبرز: أيمن حسين. رأس الحربة وقائد الخط الهجومي، يُعد المهاجم أفضل هداف عراقي لا يزال في الملاعب، برصيد 32 هدفا في 89 مباراة دولية، من بينها هدفه الأخير الحاسم في مرمى بوليفيا.

الطموحات: في مجموعة شديدة الصعوبة تضم فرنسا والنرويج والسنغال، يبدو العراق مهددا بالخروج المبكر كما حصل في المكسيك قبل 40 عاما. لكن بالنسبة لمنتخب اضطر إلى خوض تحديات لوجستية كبيرة لإقامة مبارياته الأخيرة في مونتيري (المكسيك) بسبب الحرب في إيران، فإن مجرد الحضور في المونديال يُعد إنجازا كبيرا بحد ذاته. وقال المدرب غراهام أرنولد: "كان العام جنونيا ومليئا بالضغط بالنسبة إلى اللاعبين، كل مباراة كانت مسألة حياة أو موت".