مونديال 2026: هالاند ولوكا زيدان يتصدران قائمة لاعبين يتطلعون للسير على خطى الآباء

يشير الاتحاد الدولي للعبة إلى أن 27 أبا وابنا شاركوا في جميع نسخ كأس العالم الماضية، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد في مونديال 2026 مع تسليط الضوء على عدد من اللاعبين أبرزهم إيرلينغ هالاند ولوكا زيدان.

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على اللاعبين الذين قد يسيرون على خطى آبائهم بالمشاركة في بطولة كأس العالم هذا الصيف.

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وقال "فيفا" في تقرير مطول عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت إنه بعد مازينيو وتياغو، عائلة ألونسو، وجوركاييف، وفورلانس، ومالديني، ورينا، وشمايكل، وتورام، شارك 27 أبا وابنا في جميع نسخ كأس العالم الماضية، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد في مونديال 2026.

وأشار التقرير إلى أن القائمة الجديدة ستضم المدافع الأميركي جريج برهالتر الذي تميز في رقابة الثنائي المكسيكي كواوتيموك بلانكو، وجاريد بورجيتي، ليسهم في تأهل منتخب بلاده لدور الثمانية في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وتألق مجددا في مباراة الدور قبل النهائي التي انتهت بخسارة أميركا بهدف أمام ألمانيا.

وبعدها شارك برهالتر أيضًا في كأس العالم 2006 في ألمانيا، وكان مدربا لمنتخب بلاده في مونديال 2022 في قطر.

وسيكمل مسيرة بيرهالتر، ابنه سيباستيان الذي انضم إلى صفوف المنتخب الأميركي في 2025، وسجل هدفًا في الفوز العريض على أوروغواي بنتيجة 5-1، ليفرض نفسه على خيارات المدرب ماوريسيو بوكتينيو بعد عروض مميزة بقميص فريقه فانكوفر وايتكابس الكندي.

أما سيرجيو كونسيساو، فساعد البرتغال على اكتساح بولندا برباعية دون رد في كأس العالم 2002، لكنه لم يتمكن من إنقاذ بلاده من توديع البطولة من الدور الأول.

وسيخلف سيرجيو، ابنه فرانسيسكو كونسيساو، الذي يبلغ طوله 165 سم، الذي سجل هدف فوز البرتغال على التشيك في مباراتها الأول ببطولة يورو 2024، وأحرز هدفا آخر في الفوز على ألمانيا في قبل النهائي خلال حزيران/ يونيو.

وترك لي يوليونج بصمة مميزة بتسجيل هدف لكوريا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2002، كما شارك أيضا في مونديال 2006.

وسيسير على خطاه، ابنه، لي تايسوك الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، وسجل هدف الفوز على غانا في تشرين الثاني/ نوفمبر، ويتميز اللاعب (23 عاما) بقدرات هجومية مميزة، ويتألق بقميص ناديه أوستريا فيينا النمساوي.

وكان برايان جان، لاعب نورويتش سيتي الحارس الثالث لمنتخب اسكتلندا في كأس العالم 1990 بإيطاليا، خلف زميليه جيم لايتون وأندي جورام، بينما أصبح ابنه أنجوس جان، الذي ارتدى قميص إنجلترا في مراحل الشباب الحارس الأساسي لاسكتلندا منذ انضمامه إلى منتخب بلاده عام 2023.

وبعد تعافي أنجوس جان (30 عاما) من إصابة في الركبة في كانون الأول/ ديسمبر، لم يلعب سوى 45 دقيقة مع نوتنغهام فورست.

وشارك ألفي هالاند في مركز الظهير الأيمن في أول مباراة للنرويج في كأس العالم منذ 56 عامًا، وساهم في الفوز على المكسيك في مونديال 1994 بالولايات المتحدة.

غاب ألفى عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات بسبب الإيقاف، لتودع النرويج البطولة بعد تعادل سلبي مع جمهورية أيرلندا.

أما ابنه إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي فيستعد لاختبارات صعبة في المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والسنغال في المجموعة التاسعة، وذلك في أول ظهور للنرويج في نهائيات كأس العالم منذ 28 عامًا، ولكن يبقى كل شيء ممكنا في ظل القدرات الهجومية الخارقة لهالاند.

تعرض الهولندي باتريك كلويفرت للطرد في أول مباراة له في كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل السلبي مع بلجيكا عام 1998، قبل أن يعود ليسجل هدفًا في الفوز على الأرجنتين في مباراة دور الثمانية، وهز شباك البرازيل في دور قبل النهائي قبل خسارة هولندا بركلات الترجيح.

وفي كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، كان كلويفرت قد سجل 25 هدفًا في ثلاثة مواسم متتالية مع برشلونة الإسباني، لكن منتخب هولندا فشل بشكل مفاجئ في التأهل للنهائيات بعدما حل ثالثا في مجموعته خلف جمهورية أيرلندا والبرتغال صاحبة الصدارة.

وبعد هذه الصدمة بـ24 عامًا، تألق ابنه جاستن كلويفرت بموسم استثنائي مع بورنموث في موسم 2024/2025، وضمه رونالد كومان مدرب هولندا للقائمة رغم معاناة اللاعب الشاب من الإصابات.

وكان دييغو سيميوني ركيزة مهمة في صفوف الأرجنتين خلال ثلاث نسخ بكأس العالم، وارتدى شارة القيادة في مونديال 1998 لكنه تورط في حادثة شهيرة أدت إلى طرد النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام خلال مباراة المنتخبين في دور الـ16، مما ساهم في فوز التانغو بقيادة المدرب دانييال باساريلا بركلات الترجيح.

ويعد ابنه، جوليانو سيميوني (22 عامًا) ركيزة مهمة في أتلتيكو مدريد الذي يقوده دييغو سيميوني، ويعتمد عليه بشكل أساسي، لينضم لكتيبة مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، وسجل جوليانو هدفا في فوز عريض للأرجنتين على البرازيل بنتيجة 4-1 في 2025.

واستقبل النرويجي إريك ثورستفيت حارس مرمى توتنهام هدفًا واحدًا فقط في ثلاث مباريات، ليساعد بلاده على جمع أربع نقاط، لكن الفريق ودع البطولة من الدور الأول بسبب فارق الأهداف.

وتألق الابن كريستيان ثورستفيت لاعب وسط ساسولو الإيطالي في موسم 2025/2026، وكان حاضرا في فوز عريض للنرويج على إيطاليا بنتيجة 4/1 في ميلانو، الذي ضمن تأهل بلاده لكأس العالم.

ويعد الفرنسي زين الدين زيدان من أهم نجوم كرة القدم، وأعظم اللاعبين في تاريخ كأس العالم، حيث قاد الديوك للتتويج باللقب في 1998 والتأهل للنهائي في 2006.

ولعب لوكا زيدان الابن الثاني لزين الدين زيدان ضمن أربعة أبناء لاعبين، إلى جانب دايوت أوباميكانو مع فرنسا في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة قبل أن يغير حارس مرمى غرناطة الإسباني جنسيته الرياضية ليمثل الجزائر في تشرين الأول/ أكتوبر.