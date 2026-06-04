الجزائر تُسقط هولندا في روتردام وتبعث برسالة قوية قبل المونديال

بعث المنتخب الجزائري رسالة قوية قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً ثميناً على مضيفه الهولندي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة روتردام. وسجل أنيس حاج موسى هدف الانتصار في الدقيقة 86.

حقق المنتخب الجزائري فوزاً معنوياً ثميناً على مضيفه الهولندي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء بمدينة روتردام، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وقدم "محاربو الصحراء" أداءً منضبطاً أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، قبل أن يقتنصوا الفوز في الدقائق الأخيرة عبر أنيس حاج موسى، الذي أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 86 استقرت في شباك أصحاب الأرض، مانحاً منتخب بلاده انتصاراً لافتاً خارج الديار.

وشهدت المباراة أفضلية نسبية للمنتخب الهولندي في الشوط الأول، حيث صنع عدة فرص خطيرة تصدى لها الحارس لوكا زيدان ببراعة، بينما وقف القائم إلى جانب المنتخب الجزائري في أكثر من مناسبة.

في المقابل، ظهر المنتخب الجزائري بصورة أفضل خلال الشوط الثاني، ونجح في مجاراة الضغط الهولندي قبل أن يستغل إحدى هجماته لحسم المواجهة بهدف رائع حمل توقيع حاج موسى.

ويأتي هذا الفوز ليمنح كتيبة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم، حيث تستعد الجزائر لخوض غمار المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والأردن والنمسا.

أما المنتخب الهولندي، الذي يطمح إلى تحقيق لقبه العالمي الأول، فسيشارك في المجموعة السادسة التي تضم تونس والسويد واليابان.

وأكدت المباراة جاهزية المنتخب الجزائري للمنافسة على الساحة العالمية، بعدما نجح في تحقيق انتصار مهم على أحد أقوى المنتخبات الأوروبية وفي عقر داره، قبل أيام قليلة من انطلاق العرس الكروي العالمي.