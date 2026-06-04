مونديال 2026: إيران تهزم مالي وديا قبل السفر إلى المكسيك

انتصر المنتخب الإيراني على نظيره المالي بهدفين دون رد، في مباراة ودية في مدينة أنطاليا التركية، ومن المقرر أن يسافر المنتخب الإيراني إلى المكسيك يوم السبت لبداية معسكره التدريبي هناك، استعدادا لمباراته الأولى في البطولة في 16 حزيران.

حقّق منتخب إيران الذي يستعد للتوجه إلى المكسيك يوم السبت فوزا وديا جديدا على مالي 2-0، في مدينة أنطاليا.

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وكان المنتخب الإيراني قد استهل معسكره التحضيري في تركيا بانتصار على منتخب غامبيا (3-1)، الأسبوع الماضي.

وأُقيمت المباراة مع مالي خلف أبواب مغلقة، من دون حضور جماهيري أو وسائل إعلام. وسجّل الهدف الأول فيها سعيد عزت اللهي في الدقيقة (12)، قبل أن يضيف المدافع رامين رضائيان الهدف الثاني (55).

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الإيراني يوم السبت متجهة إلى المكسيك، التي ستستضيف معسكره التحضيري لكأس العالم 2026.

وفي الوقت نفسه، يأمل اللاعبون الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة قبل موعد سفرهم، حيث من المقرر أن يخوضوا مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات.

وسيبدأ المنتخب الإيراني مشواره في كأس العالم في 16 حزيران/ يونيو أمام نيوزيلندا في لوس أنجيلوس، قبل مواجهة بلجيكا في الـ21 من الشهر ذاته في المدينة نفسها، ثم يختتم دور المجموعات أمام مصر في الـ26 منه في سياتل.