مونديال 2026: "فيفا" يكشف عن ألوان أطقم المنتخبات في دور المجموعات

أعلن "فيفا" تفاصيل الألوان المعتمدة لأطقم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، التي ستشهد لعب المنتخبات الحائزة على اللقب بأطقمهم الأساسية، وظهور الوافدين الجدد بتصاميم يغلب عليها اللون الأبيض

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، عن ألوان أطقم المنتخبات الـ48 المشاركة في مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، التي سوف تجري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك قبل 7 أيام فقط من انطلاق البطولة في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

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وتشهد الجولة الأولى من مواجهات هذا الدور، التي تشمل 24 مباراة، نسقا لونيا لافتا يجمع بين التقاليد العريقة للمنتخبات الكبرى والهويات البصرية للدول المستضيفة والوافدين الجدد.

وستبدأ المنتخبات الثلاثة المستضيفة مشوارها بأطقمها الوطنية المميزة؛ إذ من المقرر أن يستهل منتخب المكسيك البطولة بالطقم الأخضر التقليدي أمام جنوب إفريقيا، وأن تظهر كندا بالطقم الأحمر في مواجهتها لمنتخب البوسنة والهرسك في تورنتو، في حين سوف يرتدي منتخب الولايات المتحدة الأميركية طقما يحمل خطوطا حمراء وبيضاء تحاكي علمها الوطني في لقاء باراغواي بلوس أنجيلوس.

وبحسب قرار "فيفا"، سوف تحافظ كافة المنتخبات التي سبق لها التتويج باللقب العالمي على أطقمها التقليدية في الجولة الأولى، إذ ستظهر الأرجنتين بطقم "الألبيسيليستي" الشهير أمام الجزائر، وستلعب البرازيل بالقميص الأصفر والسروال الأزرق أمام المغرب، وستخوض إنجلترا لقاء كرواتيا بطقم أبيض بالكامل، وستواجه فرنسا منتخب السنغال باللون الأزرق الداكن والسروال الأبيض، فيما سترتدي ألمانيا القميص الأبيض بشرائط ملونة أمام كوراساو، وستلعب إسبانيا باللونين الأحمر والأزرق أمام الرأس الأخضر، وستستهل أوروغواي مواجهاتها بالقميص الأزرق السماوي أمام المملكة العربية السعودية.

أما المنتخبات الأربعة التي تسجل ظهورها الأول في تاريخ المونديال، فستلعب بألوان يغلب عليها البياض؛ إذ ستظهر الرأس الأخضر بطقم أبيض بالكامل، والأردن بطقم أبيض بتفاصيل حمراء أمام النمسا، وأوزبكستان بطقم أبيض بالكامل يجسد لقب "الذئاب البيضاء" أمام كولومبيا، في المقابل سينفرد منتخب كوراساو باللون الأزرق في مواجهته التاريخية ضد ألمانيا.

وتطبيقا للوائح البطولة، خٌصّصت الأرقام من 1 إلى 26 لكل منتخب، على أن يرتدي حارس المرمى الرقم 1.

ويحرص "فيفا" على ضمان التباين اللوني بين الأطقم الفاتحة والداكنة لتسهيل الرؤية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من قصور في تمييز الألوان. وستحمل القمصان شعار البطولة على الكم الأيمن، وشعارات حملات اجتماعية على الكم الأيسر تتنوع بحسب الأدوار، مثل "معا من أجل السلام" و"معا من أجل التعليم". كما ستشهد هذه النسخة خطوة تاريخية أولى بإضافة شارات تكريمية على القمصان للاعبين الجدد، وأصحاب الإنجازات الفردية التاريخية مثل الفائزين بالكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي، بالإضافة إلى شارات تحتفي بأساطير اللعبة.