نابولي يطوي صفحة كونتي رسميا وأليغري الأقرب لخلافته

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الخميس، رحيل مدربه أنطونيو كونتي بالتراضي بعد موسمين حافلين بالنجاحات، فيما تشير تقارير إعلامية إلى اقتراب ماسيميليانو أليغري من تولي المهمة الفنية للفريق استعداداً للموسم المقبل.

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الخميس، انتهاء مشواره مع المدرب أنطونيو كونتي بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بالتراضي قبل موعده المحدد، منهياً بذلك حقبة شهدت تحقيق الفريق لنجاحات محلية بارزة.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أنه أنهى ارتباطه بكونتي وأفراد جهازه الفني، موجهاً الشكر لهم على العمل الذي قدموه خلال الموسمين الماضيين، ومتمنياً لهم التوفيق في محطاتهم المقبلة.

وشهدت فترة كونتي قيادة نابولي إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي عام 2025 للمرة الرابعة في تاريخ النادي، كما أحرز لقب كأس السوبر الإيطالية، قبل أن ينهي الموسم الحالي وصيفاً للدوري، فيما خرج من دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات.

وتتحدث تقارير إعلامية إيطالية عن إمكانية عودة كونتي إلى تدريب منتخب إيطاليا، الذي يبحث عن مدرب جديد في المرحلة المقبلة.

في المقابل، تشير المعطيات إلى أن المدرب ماسيميليانو أليغري بات المرشح الأبرز لتولي القيادة الفنية لنابولي، بعدما غادر تدريب ميلان عقب موسم مخيب للآمال أنهى فيه الفريق الدوري في المركز الخامس وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.