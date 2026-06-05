مونديال 2026: البرتغال في سطور

رغم تتويجه بكأس أوروبا 2016، كثيرا ما خيّب البرتغال الآمال في كأس العالم، إذ يعود أفضل إنجاز له إلى عام 1966، في مشاركته الأولى، حين حل ثالثا بقيادة الأسطورة أوزيبيو ورفاقه.

تخوض البرتغال منافسات المجموعة الحادية عشرة من كأس العالم 2026 في كرة القدم.

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الإنجازات:

أفضل مشاركة في كأس العالم: المركز الثالث عام 1966.

بطل كأس أوروبا 2016.

بطل دوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025.

آخر مشاركة في كأس العالم: 2022 (ربع النهائي).

تصنيف "فيفا": الخامس.

اللقب: "سيليساو".

أبرز الأندية: بنفيكا، بورتو، سبورتينغ.

التأهل: بعد مطاردة لصيقة من إيرلندا، حسم البرتغاليون تأهلهم إلى مونديال 2026 في الجولة الأخيرة من التصفيات بفضل فوز كاسح على أرمينيا (9-1)، تخلله خصوصا ثلاثية للاعب الوسط جواو نيفيز.

المدرب: سبق للإسباني روبرتو مارتينيز أن درّب منتخب ويلز ثم أندية إيفرتون وويغان في إنجلترا، لكنه تألق بشكل أساسي كمدرب لمنتخب بلجيكا (2016-2022) الذي قاده إلى نصف نهائي مونديال روسيا. منذ توليه قيادة البرتغال عام 2023، خرج "سيليساو" من ربع نهائي كأس أوروبا 2024 بعد الخسارة أمام فرنسا بركلات الترجيح، لكنه تُوّج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2025 عقب فوزه على ألمانيا في نصف النهائي وإسبانيا في النهائي.

النجم: يضم المنتخب البرتغالي كوكبة من المواهب، بينها خط وسط استثنائي يتألف من لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا فيتينيا وجواو نيفيز وقائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز الذي اختير لاعب العام في الدوري الإنجليزي. لكن الأنظار تبقى مسلطة على الأسطورة كريستيانو رونالدو، البالغ 41 عاما والذي يتجه لخوض موندياله السادس القياسي. ورغم أنه لم يعد بالحيوية السابقة نفسها، فإن النجم الذي يلعب مع النصر السعودي منذ 2023 استعاد مكانه أساسيا في المنتخب بعد جلوسه على دكة البدلاء في ثمن وربع نهائي مونديال قطر، ويطمح لإحراز اللقب الكبير الوحيد الذي ينقصه.

الطموحات: رغم تتويجه بكأس أوروبا 2016، كثيرا ما خيّب البرتغال الآمال في كأس العالم، إذ يعود أفضل إنجاز له إلى عام 1966، في مشاركته الأولى، حين حل ثالثا بقيادة الأسطورة أوزيبيو ورفاقه. وبعد فوزه على إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، وبفضل صلابته على جميع الصعد، يُنتظر من البرتغال الذهاب بعيدا، حتى وإن كان روبرتو مارتينيز يفضل الحديث عن وضع "مرشح، لكن ليس (المرشح) الأبرز" للقب العالمي.