مونديال 2026: ساحل العاج تهزم فرنسا وديا في مفاجأة قوية

خسر منتخب فرنسا لكرة القدم ودياً أمام منتخب ساحل العاج 1-2 في نانت، في مباراة مفاجئة مساء أمس الخميس، قبل انطلاق مونديال 2026.

لاعب ساحل العاج أغبادو والمهاجم الفرنسي ماتيتا يتنافسان على الكرة في المباراة أمس (Getty Images)

مُني المنتخب الفرنسي، أحد أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026، بخسارة ودية مفاجئة أمام منتخب ساحل العاج بنتيجة 1-2، مساء أمس الخميس في مدينة نانت، وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق النهائيات في أميركا الشمالية.

وافتتح المنتخب الفرنسي التسجيل عبر لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ريان شرقي في الدقيقة 46، قبل أن ينجح المنتخب الإيفواري في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني.

وأدركت ساحل العاج التعادل في الدقيقة 53 عبر غيلا دويه، قبل أن يسجل أماد ديالو، جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، هدف الفوز في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة مشاركة المنتخب الفرنسي بمعظم عناصره الأساسية، بقيادة نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي وجناح بايرن ميونيخ الألماني ميكايل أوليسيه.

وتخوض فرنسا مباراة ودية ثانية أمام إيرلندا الشمالية في الثامن من الشهر الجاري، قبل السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المونديال.

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال والعراق والنرويج، بينما تلعب ساحل العاج في المجموعة الخامسة مع ألمانيا والإكوادور وكوراساو.