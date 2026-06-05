مونديال 2026: نيمار قد يلتحق بتدريبات البرازيل الأسبوع المقبل

قال أنشيلوتي، إن نيمار سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي، وإذا سارت الأمور بشكل جيد، فسينضم إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

قد يستأنف النجم البرازيلي نيمار، الذي يتعافى من إصابة في ربلة الساق، تدريباته مع منتخب بلاده استعدادا لكأس العالم 2026 الأسبوع المقبل، وذلك قبل أيام معدودة من انطلاق النهائيات المقررة بين 11 حزيران/ يونيو و19 تموز/ يوليو، وفق ما أعلن مدرب الـ"سيليساو" الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي وقت يستعد فيه المنتخب البرازيلي، حامل اللقب خمس مرات، لافتتاح مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب في 14 من الشهر الجاري، كانت مشاركة النجم البالغ من العمر 34 عاما موضع شك بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى تعرض لها في أيار/ مايو الماضي.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي في ولاية نيوجيرزي الأميركية، حيث يقيم المنتخب البرازيلي معسكرا استعداديا للمونديال "يقوم نيمار بعمل فردي ممتاز. سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي، وإذا سارت الأمور بشكل جيد، فسينضم إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل".

من جهته، أوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن نيمار، الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 79 هدفا، سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي يوم الإثنين.

ولم يشارك مهاجم سانتوس مع المنتخب البرازيلي منذ خريف عام 2023 بسبب مشكلات بدنية وإصابات متكررة.