مونديال 2026: إيران تندد بـ"معاملة تمييزية" من الولايات المتحدة بعد رفض عدة تأشيرات

تساءلت السفارة الإيرانية في تركيا في منشور عبر منصة إكس "لماذا لا تُعلنون رفض منح التأشيرات لعدد كبير من أعضاء الجهاز الإداري والتنفيذي والمستشارين الفنيين وغيرهم ممن يُعدّون جزءا لا يتجزأ من أي منتخب وطني لكرة القدم؟"

انتقدت إيران، السبت، الولايات المتحدة، الدولة المشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم، لما وصفته بـ"المعاملة التمييزية" لعدم منحها تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني لحضور البطولة.

وتساءلت السفارة الإيرانية في تركيا في منشور عبر منصة إكس "لماذا لا تُعلنون رفض منح التأشيرات لعدد كبير من أعضاء الجهاز الإداري والتنفيذي والمستشارين الفنيين وغيرهم ممن يُعدّون جزءا لا يتجزأ من أي منتخب وطني لكرة القدم؟"، في إشارة إلى إعلان سابق للسفير الأميركي لدى تركيا توم براك بمنح تأشيرات دخول للاعبين.

وأضافت السفارة "لقد صعّدتم الآن المعاملة التمييزية المتعمدة ضد المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى أعلى مستوياتها".

وكان قد قال نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي محمد نبي، الأسبوع الماضي، إن السلطات الأميركية سترد على طلبات تأشيرات لاعبي المنتخب الإيراني لكأس العالم "خلال هذا الأسبوع".

وأشار إلى أن الطلبات تأتي في ظل حالة من عدم اليقين بشأن منح التأشيرات، على خلفية الحرب بين البلدين، رغم وجود وقف إطلاق نار هش بعد الحرب التي اندلعت أواخر شباط/فبراير بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وحقّق منتخب إيران الذي يستعد للتوجه إلى المكسيك، اليوم السبت، فوزا وديا جديدا على مالي 2-0، في مدينة أنطاليا.

وكان المنتخب الإيراني قد استهل معسكره التحضيري في تركيا بانتصار على منتخب غامبيا (3-1)، الأسبوع الماضي.

وأُقيمت المباراة مع مالي خلف أبواب مغلقة، من دون حضور جماهيري أو وسائل إعلام. وسجّل الهدف الأول فيها سعيد عزت اللهي في الدقيقة (12)، قبل أن يضيف المدافع رامين رضائيان الهدف الثاني (55).