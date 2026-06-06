مونديال 2026: الأرجنتين تفقد مدافعها باليردي بسبب الإصابة

أعلن منتخب الأرجنتين أن مدافعه يعاني من إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى، ولن يكون قادرا على اللحاق وخوض نهائيات كأس العالم.

يغيب مدافع منتخب الأرجنتين ليوناردو باليردي عن مونديال 2026، بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى، بحسب ما أعلن بطل العالم السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني على منصة "إكس" بأن لاعب مارسيليا الفرنسي، البالغ 27 عاما (11 مباراة دولية)، يعاني من "إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى، ولن يكون قادرا على الانضمام إلى المجموعة التي ستخوض كأس العالم"، متمنية له الشفاء العاجل.

ونشر باليردي الذي كان يأمل في خوض أول مشاركة له في كأس العالم، الجمعة صورة له خلال حصة تدريبية مع "ألبيسيليستي" في كانساس سيتي على حسابه في "إنستغرام".

ولم يُعلن بعد اسم اللاعب الذي سيعوّضه.

وتخوض الأرجنتين حاملة اللقب مباراة تحضيرية أمام هندوراس في تكساس، قبل أن تستهل مشوارها في البطولة في 17 حزيران/ يونيو بمواجهة الجزائر في كانساس سيتي ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضا النمسا والأردن.