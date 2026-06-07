المكسيكيون يطلقون "أكبر موجة بشرية" احتفالًا بالمونديال

في أجواء احتفالية استعدادًا لمونديال 2026، احتشد آلاف المكسيكيين في شوارع مكسيكو سيتي للمشاركة في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لأكبر "موجة بشرية" في العالم.

قبل أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم، مونديال 2026، شهدت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي تجمعًا جماهيريًا حاشدًا في أحد شوارعها الرئيسية، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر "موجة بشرية".

وشارك آلاف الأشخاص في الفعالية التي امتدت على طول شارع باسيو دي لا ريفورما، حيث ارتدى الكثيرون قمصان المنتخبات الوطنية ورفعوا الأعلام، وسط أجواء احتفالية تخللتها الموسيقى والرقص.

وتُعد "الموجة" أو "لا أولا" من أبرز التقاليد الجماهيرية في الملاعب المكسيكية، وبرزت خلال مونديال 1986 قبل أن تنتشر عالميًا، وتعتمد على حركة جماعية متتابعة يقوم فيها المشاركون بالوقوف ورفع الأذرع ثم الجلوس بتناسق يشبه حركة الموج.

وقالت مشاركة في الفعالية إن الحدث "يعكس روح الوحدة والحماس في المكسيك"، معربة عن ثقتها في نجاح المحاولة وتحقيق رقم قياسي جديد.

وشهدت الفعالية أيضًا عروضًا موسيقية وأجواء كرنفالية، بمشاركة فرق فنية وشخصيات تقليدية مثل "كاترينا" المرتبطة بـ"عيد الموتى".

وتأتي هذه المبادرة في وقت تستعد فيه المكسيك لاستضافة مباريات كأس العالم 2026 بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا، وسط تأكيدات رسمية على تعزيز الإجراءات الأمنية.

وبحسب الجهات المنظمة، تم تسجيل مؤشرات أولية على احتمال تحطيم الرقم القياسي، فيما ستتولى موسوعة غينيس للأرقام القياسية التحقق من النتائج بشكل رسمي لاحقًا.