حسام حسن يطمئن: خسارة البرازيل لا تُقلل من جاهزية الفراعنة للمونديال

أشاد المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، بالمستوى الذي قدمه اللاعبون رغم الخسارة أمام البرازيل بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026.

وأكد حسن أن المواجهة مثلت تجربة قوية ومفيدة، مشيرًا إلى أن الاحتكاك بمنتخبات بحجم البرازيل والسعودية وروسيا وإسبانيا أسهم في رفع الجاهزية الفنية والتكتيكية للفريق.

وأوضح في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الهدف من هذه المباريات هو تجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة قبل المونديال، لافتًا إلى استفادة عدد من اللاعبين مثل مصطفى زيكو وإسلام عيسى ومحمد حمدي وحمزة عبد الكريم، إضافة إلى الاطمئنان على جاهزية محمد صلاح بدنيًا وفنيًا بعد استكمال برنامجه التأهيلي.

وفي ختام تصريحاته، أعرب حسام حسن عن تقديره للإشادة التي تلقاها المنتخب من مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي، معتبرًا أنها تعكس تطور مستوى المنتخب المصري قبل انطلاق كأس العالم.