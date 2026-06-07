من ذاكرة المونديال: ثمانية أشقاء هزوا الشباك في تاريخ كأس العالم.. من هم؟

نشر الاتحاد العالمي لكرة القدم، "فيفا"، على موقعه الرسمي تسجيل 8 أشقاء أهدافا في كأس العالم، بعضهم لعبوا جنبا إلى جنب، وبعضهم الآخر لعبوا في فترات مختلفة، فمن هم هؤلاء الأشقاء؟ وهل نجح أحد منهم في إحراز البطولة؟

ترك ثمانية أشقاء من عائلات مختلفة بصمات تاريخية مميزة، بهزّ الشباك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وفي ما يلي عرض لأسمائهم وآثارهم المحفورة في الذاكرة الكروية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

نوّه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، عبر موقعه الرسمي، بأن الشقيقين أوتمار فالتر وفريتز فالتر هما أول من حقق هذا الإنجاز، بعدما سجّلا معا سبعة أهداف، ليساهما في تتويج ألمانيا الغربية باللقب الأول في عام 1954.

صورة للشقيقين، فريتز وأوتمار فالتر، 1954 (Getty Images)

وأضاف "فيفا" أيضا أن الشقيقين ويلي ورينيه فان دي كركوف تألقا مع المنتخب الهولندي، الذي وصل إلى نهائي كأس العالم في نسختي 1974 و1978، وقد نجح كلاهما في هزّ الشباك خلال مونديال 1978.

الشقيقان الهولنديان، ويلي ورينيه فان دي كركوف (Getty Images)

وأصبح البرازيليان سقراط وراي ثالث ثنائي من الأشقاء يسجّل في كأس العالم، وكانت المفارقة أن كليهما حقق هذا الإنجاز في أثناء ارتداء شارة قيادة "السامبا" لأول مرة، بركلتي جزاء في الشوط الثاني أمام المنافس نفسه، حين سجّل سقراط أمام الاتحاد السوفييتي في 1982، وكرر راي السيناريو أمام روسيا في 1994.

الشقيقان البرازيليان، سقراط وراي (غازيتا دو بوفو)

وكان الشقيقان مايكل وبريان لاودروب من الدنمارك آخر المنضمين إلى قائمة الأشقاء الذين سجّلوا في كأس العالم، فقد أحرز مايكل هدفا واحدا في مونديالي 1986 و1998، في حين سجّل بريان هدفين خلال بطولة كأس العالم 1998 التي أقيمت في فرنسا.

الشقيقان الدنماركيان، مارك وبريان لاودروب، 1998 (Getty Images)

وختم "فيفا" بأن الشقيقين فالتر، إلى جانب الثنائي الإنجليزي جاك وبوبي تشارلتون الفائزين بلقب مونديال 1966، هما الثنائيان الوحيدان من الأشقاء اللذين نجحا في رفع كأس العالم.