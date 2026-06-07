مونديال 2026: الولايات المتحدة تسقط أمام ألمانيا في مباراة ودية

واصل المنتخب الألماني عروضه الجيدة وحقق فوزه التاسع تواليا، الذي جاء هذه المرة على أصحاب الضيافة الولايات المتحدة 2-1، يوم السبت، في مباراة ودية في شيكاغو ضمن الاستعدادات لمونديال 2026 لكرة القدم.

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وهذه هي الخسارة الثالثة في أربع مباريات للمنتخب الذي يستضيف النهائيات العالمية مشاركة مع كندا والمكسيك، بعد سقوطه أمام بلجيكا (2-5) والبرتغال (0-2) قبل فوزه على السنغال (3-2).

وافتتح كاي هافيرتس التسجيل لفريق المدرب يوليان ناغلسمان بعد دقيقتين من البداية، برأسية إثر كرة أرسلها جوشوا كيميتش من ركلة حرة.

وأدرك أنتوني روبنسون التعادل بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس أوليفر باومان (37). قبل أن يعيد لوروا سانيه التقدّم إلى ألمانيا، بتسديدة يسارية من داخل المنطقة إثر تمريرة هافيرتس (57).

وهذه هي المباراة التحضيرية الأخيرة لكلا المنتخبين، قبل أن يلعب أصحاب الأرض بقيادة المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، مع الباراغواي وأستراليا وتركيا في المجموعة الرابعة.

أما ألمانيا بطلة العالم أربع مرات آخرها في 2014 والتي تشارك في النهائيات للمرة الحادية والعشرين، فتلعب في المجموعة الخامسة مع كوراساو، وساحل العاج والإكوادور.

وتأمل ألمانيا أن تتخطى الخروج المخيّب من الدور الأول في نسختي 2018 في روسيا و2022 في قطر.